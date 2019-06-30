انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد غدا

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين ومحافظ بورسعيد، صباح غدا، مؤتمرا صحفيا، لتدشين منظومة التأمين الصحي الشامل والتشغيل التجريبي لها بمحافظة بورسعيد.



ومن المقرر دعوة مواطني بورسعيد لفتح ملفات طب الأسرة بشكل رسمي، وبدأ دراسة الحالة الصحية كاملا وفقا للحصر والرصد المخطط له.



يذكر أن منظومة التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين، وليس مواطني بورسعيد فقط، فيما يذكر أيضا أنه تم اختيار محافظة بورسعيد تحديدا للبدء بها كنموذج يسهل خلاله إجراء التجريب الرسمي عليه مبدئيا ودراسة العقبات والتحديات لإزالتها ومن ثم التعميم على باقي أنحاء الجمهورية.



ودعا المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء صحفيي ومذيعي ومراسلي القنوات التليفزيونية للمشاركة في المؤتمر الصحفي الذي سيجريه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحضور عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ بورسعيد، وإلقاء الاستفسارات التي يطرحها الشارع المصري لمعرفة ماهية المشروع الصحي الشامل الذي تدشنه الدولة لكافة مواطنيها.