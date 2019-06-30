الأحد 30 يونيو 2019 الموافق 27 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads
adsads

سياسي

"المحامين" تعقد اجتماعها الدوري.. الخميس المقبل

الأحد 30/يونيو/2019 - 09:08 م
سامح عاشور
سامح عاشور
الحسين عبيد
طباعة
تعقد نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا يوم الخميس المقبل؛ لبحث عدد من الملفات النقابية وشئون المحامين وقرارات القيد وأخر مستجدات تعديلات قانون المحاماة الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية.

ومن المقرر أن يصدق المجلس على قرار زوال قيد آلاف المحامين الذين لم يقوموا بتجديد اشتراكات النقابة منذ عامين بعد إغلاق باب التجديد لهم اليوم الأحد.

كان سامح عاشور، نقيب المحامين، قد وجه باستمرار العمل فى التجديد يومي العطلة، الجمعة والأحد المقلبين بالنادي النهري بالمعادي، وذلك مراعاة لظروف المحامين.

وقال طلعت البدري، المشرف العام على أعمال نقابة المحامين، رئيس لجنة تنقية الجداول، إن ذلك يأتي حرصا من نقابة المحامين على مصالح الزملاء راغبي التجديد، خلال أيام العمل الرسمية، كما يأتي ذلك لإتاحة الفرصة لمن يجدد عام 2016 قبل أن يتم شطبه من الجدول، طبقا للقانون.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

رسالتان من الفتاة المكسيكية لمحمد صلاح: "الكل يستحق فرصة ثانية"

منذ يومين

أسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2019

منذ يوم

تحريات ذبح فتاة العمرانية: مارست الرذيلة مع طالب ورفضت صديقه

منذ ساعتين و 49 دقيقة

لهذه الأسباب نصحت حملة "100 مليون صحة" بتناول الفول المدمس

ads

الصور

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

image description

صور.. انتشار الخدمات المرورية بمحيط استاد الإسماعيلية

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

ads

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

مدغشقر تهزم نيجيريا وتتأهل لدور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية

لماذا هددت تهاني الجبالي مرسي قبل اليمين الدستورية؟.. تعرف على التفاصيل

"كاف": مصر نجحت في خوض تحدي "أمم إفريقيا" خلال 4 أشهر فقط

ستوديو

"بلياردو صلاح".. الملك يتقدم لمصر بهدف عالمي أمام أوغندا (فيديو)

سما المصري تكشف حقيقة طردها من استاد القاهرة (فيديو)

مجموعة مصر.. الكونغو تتقدم على زيمبابوي بهدف

عماد الدين حسين: الجماعات الإسلامية أول من كشف تنظيم الإخوان (فيديو)

ads

رياضة

"المحمدى" يسجل الهدف الثانى لمنتخب مصر أمام أوغندا

الغيني محمد ياتارا: سعيد بلقب أفضل لاعب بمباراة بوروندي

محمد صلاح يسجل الهدف الأول لمصر أمام أوغندا

أجيري يجري أول تغيير اضطراري أمام أوغندا

منوعات

أبوظبي على موعد مع أكبر حديقة ألعاب ثلجية مغطاة بالعالم

إعادة طرح آخر أجزاء "أفنجرز" في صالات السينما مع "مشهد محذوف"

مناشدة رسمية لكيم كارداشيان بشأن خط ملابس

خبير يزعم أنه عثر على اكتشاف مثير من الرحلة الماليزية المنكوبة

إسلام سياسي

3 شهادات على وقائع خلع الإخوان من قلعة الجماعة بحوش عيسى

تصاعد حدة التوتر بين ليبيا وتركيا بعد احتجاز الجيش الليبي 6 أتراك

مقتل عدد من قيادات تنظيم القاعدة جراء قصف شنه التحالف الدولي شمال سوريا

في ذكري الثلاثين من يونيو.. كواليس القضاء على أقوى قلعة للإرهابية بالوجه البحري

مقالات الرأي
عمرو خالد
المدد إلهى.. كلمة السر
ماجد حبته
عملاء.. مومياوات.. ومخابيل
د. إلهام سيف الدولة حمدان
سوسيولوجيا الثورة.. وثورة يونيو
ماجد حبته
30 يونيو 2013
المزيد
ads

الثقافة

"مكاسب ثورة 30 يونيو" محاضرة بثقافة كفر الشيخ

افتتاح معرض الكتاب بقصر ثقافة المنصورة

"ثورة 30 يونيو" على مائدة محاضرات ثقافة الشرقية

محاضرات وورش فنية متنوعة بثقافة دمياط (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك