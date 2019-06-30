"المحامين" تعقد اجتماعها الدوري.. الخميس المقبل

تعقد نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا يوم الخميس المقبل؛ لبحث عدد من الملفات النقابية وشئون المحامين وقرارات القيد وأخر مستجدات تعديلات قانون المحاماة الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية.



ومن المقرر أن يصدق المجلس على قرار زوال قيد آلاف المحامين الذين لم يقوموا بتجديد اشتراكات النقابة منذ عامين بعد إغلاق باب التجديد لهم اليوم الأحد.



كان سامح عاشور، نقيب المحامين، قد وجه باستمرار العمل فى التجديد يومي العطلة، الجمعة والأحد المقلبين بالنادي النهري بالمعادي، وذلك مراعاة لظروف المحامين.



وقال طلعت البدري، المشرف العام على أعمال نقابة المحامين، رئيس لجنة تنقية الجداول، إن ذلك يأتي حرصا من نقابة المحامين على مصالح الزملاء راغبي التجديد، خلال أيام العمل الرسمية، كما يأتي ذلك لإتاحة الفرصة لمن يجدد عام 2016 قبل أن يتم شطبه من الجدول، طبقا للقانون.

