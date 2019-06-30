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محافظات

غدا.. انطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالإسكندرية

الأحد 30/يونيو/2019 - 09:07 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوة
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أكد محافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوة، أنه سيتم غدا انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية "حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي" بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي سيتم تنفيذها على ثلاثة مراحل على غرار ما تم بمبادرة "100مليون صحة".
وقال المحافظ - في تصريح اليوم الأحد - إنه يجب أن تتضافر جميع الجهود لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي قد تواجه تنفيذها، مع تكثيف وإعداد حملات توعوية بجميع وسائل الإعلام، للإعلان عن الخدمات الصحية التي تقدمها المبادرة، وتقديم أوجه الدعم للمساهمة في إنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها، والتي تأتي انطلاقا من اهتمام الدولة بالصحة العامة للمواطنين بإعتبارها مورد من موارد الدولة وثرواتها القومية التى يجب الحفاظ عليها.
وأضاف أن محافظة الإسكندرية بفضل التعاون والتنسيق مع جميع الجهات سبق وأن أثبتت نجاحها خلال المبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، والتي شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين لإجراء الفحوصات اللازمة.
وأوضح المحافظ أن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي تستهدف الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي، والتقييم والعلاج من خلال مراكز الأورام المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، كما تشمل المبادرة أيضا الكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم، والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب، وفي حالة اكتشاف أي مرض لدى السيدة سيتم الإحالة وتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات المحافظة.

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