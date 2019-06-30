محافظ الغربية: الاهتمام بالنظافة من أهم أولوياتي

أكد محافظ الغربية هشام السعيد، أن من أهم أولوياته التخلص من القمامة المتراكمة في مختلف مراكز المحافظة.

وأضاف المحافظ - في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن حجم القمامة المتراكمة من الأول من شهر سبتمبر 2018 وحتى الآن بلغت 565 ألف طن، وتم التخلص من 361 ألف طن ومتبقٍ 204 آلاف طن، حيث تم رفع 250 ألف طن قمامة بمدينة المحلة، وحدها أي ما يعادل نصف كمية القمامة الموجودة على مستوى المحافظة.

وأوضح المحافظ أنه تم فسخ العقد مع شركة تدوير القمامة بالمحلة، والتي كانت السبب في تراكم آلاف الأطنان من القمامة بمصنع تدوير القمامة بالمحلة والتهاون في العمل، مضيفا أنه تم التعاقد مع شركة جديدة بـ75 ألف جنيه شهريا، وأنه لن يتم التهاون مع من يقصر في أداء عمله في جميع القطاعات.

وتابع المحافظ أنه تم توفير 24 معدة لجمع ونقل القمامة بتكلفة 30 مليون جنيه، من الخطة الاستثمارية للمحافظة، ووفر برنامج إدارة المخلفات الصلبة 23 معدة بتكلفة 20 مليون جنيه.

وقال إنه تم تكثيف أعمال النظافة على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة، وجارٍ إخلاء مقالب القمامة بمركزي زفتي وسمنود، وتحويلها لمحطات ترحيل، ونقل القمامة لمصنع التدوير بالمحلة، مضيفا أنه تم عمل دراسة ميدانية على مدار 4 أشهر لحيي أول وثان طنطا لمنظومة الجمع المنزلي، على أن يتم التعاقد مع شركة خاصة للجمع المنزلي للقمامة، وإزالة مخلفات البناء والمخلفات الزراعية من الشوارع، وتنظيف الشوارع يوميا.

وأشار المحافظ إلى أن مكتبه مفتوح لجميع المواطنين للعمل على حل جميع مشاكلهم وخدمة شعب وأبناء المحافظة.