براتب 3000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 260 فرصة عمل بشركة خدمات أمنية

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 260 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الخدمات الأمنية بالعبور، براتب يصل لـ3000 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 260 مراقب أمن، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالي أو مؤهل متوسط، وذلك من الجنسين، وذلك براتب يتراوح من 1800 جنيه إلى 3000 جنيه، وذلك للعمل من 8 ساعات إلى 12 ساعة.



وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وسكن للمغتربين، وزيادة سنوية.



وحددت الشركة، أماكن العمل في القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، والساحل الشمالي، والعاصمة الإدارية.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 24014290، والتواصل مع المدير المسئول مجدي محمد عطية، أو التوجه لمقر الشركة في 4 عمارات العبور، شقة 8.