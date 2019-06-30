الأحد 30 يونيو 2019 الموافق 27 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads
adsads

مصر

براتب 3000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 260 فرصة عمل بشركة خدمات أمنية

الأحد 30/يونيو/2019 - 09:05 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
طباعة
أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 260 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الخدمات الأمنية بالعبور، براتب يصل لـ3000 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 260 مراقب أمن، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالي أو مؤهل متوسط، وذلك من الجنسين، وذلك براتب يتراوح من 1800 جنيه إلى 3000 جنيه، وذلك للعمل من 8 ساعات إلى 12 ساعة.

وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وسكن للمغتربين، وزيادة سنوية.

وحددت الشركة، أماكن العمل في القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، والساحل الشمالي، والعاصمة الإدارية.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 24014290، والتواصل مع المدير المسئول مجدي محمد عطية، أو التوجه لمقر الشركة في 4 عمارات العبور، شقة 8.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام أوغندا

منذ حوالي 4 ساعات

"كاف": مصر نجحت في خوض تحدي "أمم إفريقيا" خلال 4 أشهر فقط

منذ يوم

رسالتان من الفتاة المكسيكية لمحمد صلاح: "الكل يستحق فرصة ثانية"

منذ يوم

لماذا هددت تهاني الجبالي مرسي قبل اليمين الدستورية؟.. تعرف على التفاصيل

ads

الصور

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

image description

صور.. انتشار الخدمات المرورية بمحيط استاد الإسماعيلية

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

ads

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

مدغشقر تهزم نيجيريا وتتأهل لدور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية

لماذا هددت تهاني الجبالي مرسي قبل اليمين الدستورية؟.. تعرف على التفاصيل

"كاف": مصر نجحت في خوض تحدي "أمم إفريقيا" خلال 4 أشهر فقط

ستوديو

"بلياردو صلاح".. الملك يتقدم لمصر بهدف عالمي أمام أوغندا (فيديو)

سما المصري تكشف حقيقة طردها من استاد القاهرة (فيديو)

مجموعة مصر.. الكونغو تتقدم على زيمبابوي بهدف

عماد الدين حسين: الجماعات الإسلامية أول من كشف تنظيم الإخوان (فيديو)

ads

رياضة

"المحمدى" يسجل الهدف الثانى لمنتخب مصر أمام أوغندا

الغيني محمد ياتارا: سعيد بلقب أفضل لاعب بمباراة بوروندي

محمد صلاح يسجل الهدف الأول لمصر أمام أوغندا

أجيري يجري أول تغيير اضطراري أمام أوغندا

منوعات

أبوظبي على موعد مع أكبر حديقة ألعاب ثلجية مغطاة بالعالم

إعادة طرح آخر أجزاء "أفنجرز" في صالات السينما مع "مشهد محذوف"

مناشدة رسمية لكيم كارداشيان بشأن خط ملابس

خبير يزعم أنه عثر على اكتشاف مثير من الرحلة الماليزية المنكوبة

إسلام سياسي

3 شهادات على وقائع خلع الإخوان من قلعة الجماعة بحوش عيسى

تصاعد حدة التوتر بين ليبيا وتركيا بعد احتجاز الجيش الليبي 6 أتراك

مقتل عدد من قيادات تنظيم القاعدة جراء قصف شنه التحالف الدولي شمال سوريا

في ذكري الثلاثين من يونيو.. كواليس القضاء على أقوى قلعة للإرهابية بالوجه البحري

مقالات الرأي
عمرو خالد
المدد إلهى.. كلمة السر
ماجد حبته
عملاء.. مومياوات.. ومخابيل
د. إلهام سيف الدولة حمدان
سوسيولوجيا الثورة.. وثورة يونيو
ماجد حبته
30 يونيو 2013
المزيد
ads

الثقافة

"مكاسب ثورة 30 يونيو" محاضرة بثقافة كفر الشيخ

افتتاح معرض الكتاب بقصر ثقافة المنصورة

"ثورة 30 يونيو" على مائدة محاضرات ثقافة الشرقية

محاضرات وورش فنية متنوعة بثقافة دمياط (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك