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تقارير ومتابعات

حماسي ولسانه فصيح.. كل ما تريد معرفته عن معلق مباراة مصر وأوغندا

الأحد 30/يونيو/2019 - 08:07 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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اختارت قناة "تايم سبورت" المعلق السعودي فهد العتيبي للتعليق على مباراة مصر وأوغندا التي تقام في التاسعة مساءً على ملعب إستاد القاهرة الدولي، حيث يلعب منتخبنا الوطني ضد منتخب أوغندا في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ضمن مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن المعلق السعودي فهد العتيبي.

بدايته كانت من خلال القناة الرياضية السعودية عندما كان يعلق مباريات البطولات السعودية، إلا أنه تنقل بين عدد من القنوات، ففي عام 2007 انضم فهد العتيبي إلى قناة شوتايم للتعليق على الدوري الإنجليزي الممتاز بعد حصول الشوتايم على حقوق بث الدوري الإنجليزي.

قدم فهد نفسه بصورة كبيرة في الشوتايم مما جعله يكون مطلب رئيسي في المباريات الكبيرة للبريميرليج.

مع انتقال حقوق بث الدوري الإنجليزي إلى قناة أبوظبي الرياضية في 2010 انضم فهد إلى قناة أبوظبي الرياضية ليستمر إبداعه مع الدوري الإنجليزي، حيث نجح في جعل الكثير يعشق الدوري الإنجليزي بتعليقه.

لم يقتصر تعليق فهد العتيبي على الدوري الإنجليزي فقط بل إنه أصبح يعلق على البطولات الكبيرة التي تمتلك حقوقها بي إن سبورت العربية، كما يعلق في كأس العالم 2014 على قنوات بي إن سبورت العربية.

عُرف عن فهد أنه متفاعل وحماسي ويجيد اللغة العربية الفصحى.



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