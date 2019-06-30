منتخب غينيا يفوز على نظيره البوروندي (2 - 0) بكأس أمم أفريقيا

فاز منتخب غينيا الأول لكرة القدم على منتخب بوروندي بنتيجة (2 - 0) في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب السلام بالقاهرة في إطار مباريات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية في دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا (مصر 2019).

سجل هدفي منتخب غينيا محمد ياتارا بواقع هدف في كل شوط في الدقيقتين 25 و52 في لقاء شهد طرد لاعب بوروندي كريستوف ندوواروجيرا في الدقيقة 13 من اللقاء مما سهل مهمة منتخب غينيا.

بهذه النتيجة، ترفع غينيا رصيدها إلى 4 نقاط وتحتل المركز الثالث في المجموعة التي تضم نيجيريا ومدغشقر، وتقترب بشدة من التأهل لدور الـ16 من البطولة ضمن أحسن 4 فرق تحتل المركز الثالث.. في الوقت نفسه تلقت بوروندي هزيمتها الثالثة لتقبع في المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.