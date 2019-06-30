توافد الجماهير على استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وأوغندا

توافدت الجماهير المصرية بكثافة على استاد القاهرة الدولي، لمساندة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في مباراته أمام نظيره الأوغندي والمقرر لها مساء اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى بمنافسات كأس الأمم الأفريقية (مصر 2019).

كما توافدت الجماهير الأوغندية على ملعب المباراة، للشد من أزر وتشجيع منتخب بلادها في هذه المواجهة المهمة.

يذكر أن المنتخب المصري ضمن التأهل لدور الـ16 من البطولة حيث يحتل صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على منتخب زيمبابوي والكونغو الديمقراطية في الجولتين الماضيتين، في حين يأتي المنتخب الأوغندي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز على الكونغو الديمقراطية في الجولة الأولى، ثم التعادل أمام زيمبابوي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة.

وترجع أهمية هذا اللقاء بالنسبة للمنتخب المصري في حسم المركز الأول بالمجموعة، بينما تتطلع أوغندا لتحقيق نتيجة إيجابية لضمان التأهل للدور القادم.