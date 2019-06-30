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عالم

الوزراء الكويتي يشيد بتصدي قوات الأمن السعودية للعدوان الحوثي

الأحد 30/يونيو/2019 - 08:03 م
جريدة الدستور
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بحث مجلس الوزراء الكويتي الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وأعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي المتواصل من قبل المليشيات الحوثية على المنشآت والمناطق الآهلة بالسكان الآمنين.

وأشاد البيان الصادر عن المجلس اليوم الأحد بما حققته القوات الأمنية السعودية من إنجازات في التصدي للعدوان الحوثي المستمر وردعه ليؤكد تضامن الكويت مع السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها،داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية المتكررة.

وعلى الصعيد الداخلي، أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن الارتياح والاطمئنان إزاء بيانات الحالة المالية للدولة التي "تجسد نجاح السياسات الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي".

ووفقا للبيان قدم وزير المالية نايف الحجرف وكبار المسؤولين في وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار عرضا عن الحالة المالية للدولة كما هي في 31 مارس 2019 والتي تعبر عن الوضع المالي لموجودات الدولة وما عليها من التزامات في ذلك التاريخ.

وتناول العرض البيانات المالية لكل من احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 ومقارنتها بنفس الفترة في 2018.

واعتبر مجلس الوزراء البيانات تجسيدا لنجاح سياسات الدولة الرامية إلى العمل الجاد لتحقيق رغبة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.

وعبر المجلس عن شكره وتقديره للجهود التي قامت بها وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار في سبيل المحافظة على المال العام وتنميته.

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