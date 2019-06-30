إعلان تشكيل منتخب أوغندا لمواجهة مصر في كأس أمم إفريقيا

أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا تشكيل فريقه لمواجهة منتخب مصر في المباراة التي تنطلق التاسعة مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة في ختام مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء تشكيل أوغندا على النحو التالي: في حراسة المرمى: أونيانجو.. خط الدفاع: وادادا وأواني وحسن واساو وجودفري والوسيمبي.. وفي خط الوسط: أزيرا وفاروق ميا وعبده لومالا وخالد أوتشو وكيامبادي.. وفي الهجوم باتريك كادو.

ويحتل منتخب "الفراعنة" صدارة المجموعة الأولى في كأس الأمم الأفريقية برصيد 6 نقاط وضمن التأهل رسميًا لدور الـ16، بينما يأتي منتخب أوغندا في المركز الثاني بـ4 نقاط، فيما يحتل منتخب زيمبابوي المركز الثالث بالمجموعة برصيد بنقطة واحدة وأخيرًا منتخب الكونغو الديمقراطية بدون رصيد.