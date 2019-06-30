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عالم

قنبلة كاردشيان.. كيم تتحدى الشعب اليابانى وتستغل تراثه لصناعة «ملابس داخلية»: لن أتراجع عن «كيمونو»

الأحد 30/يونيو/2019 - 07:57 م
جريدة الدستور
هالة أمين
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أثارت عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة كيم كاردشيان جدلًا عالميًا بعد إعلانها، الأسبوع الماضى، عن إطلاق مجموعة جديدة من الملابس الداخلية تحمل اسم «كيمونو»، الذى يطلق على الزى الرسمى لليابانيين، ما أغضب الشعب اليابانى ودفع الكثيرين لاتهام نجمة تليفزيون الواقع بالاستيلاء على رمز ثقافى، وعدم احترامها لتراث الشعوب.
بعد ردود أفعال قوية من قبل مسئولين يابانيين وبيان رسمى أصدرته «كاردشيان»، سلطت وسائل إعلام عالمية- منها شبكة فوكس نيوز وصحيفتا الإندبندنت والديلى ميل- الضوء على تاريخ النجمة الأمريكية مع إثارة الجدل.
القصة بدأت عندما كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، قبل أيام، عن أن كاردشيان تنوى تسمية مجموعتها الجديدة من الملابس الداخلية «كيمونو»، ما أشعل موجة غضب كبيرة فى اليابان، دفعت رئيس بلدية «كيوتو»، دايساكو كادوكاوا، لإرسال خطاب للنجمة الأمريكية، طلب منها خلاله تغيير الاسم وشرح لها ما تعنيه كلمة «كيمونو» بالنسبة للشعب اليابانى.
وقال المسئول اليابانى فى رسالته: «الكيمونو ثوب شعبى يعد رمزًا يعبر عن الثقافة اليابانية ويحمل روحانيات وقيمًا، ويرتديه السياح والسكان المحليون على حد سواء، ما يثبت أنه محبوب من قبل أشخاص من جميع أنحاء العالم، ويجب عدم احتكاره أو استخدامه كعلامة تجارية».
ونشر المسئول اليابانى نص الرسالة على الموقع الرسمى لمدينة كيوتو، ودعا فيها كاردشيان لزيارة البلدة، قائلًا: «أدعوكِ لزيارتنا لتجربة الكيمونو وفهم أفكارنا».
فى المقابل، أصدرت كاردشيان بيانًا، أكدت فيه أنها تحترم الثقافة اليابانية، لكنها لن تغير الاسم، وقالت: «أنا أتفهم أهمية الكيمونو فى الثقافة اليابانية وأحترمها تمامًا، وليس لدى أى خطط لتصميم أو إطلاق أى ملابس تشبه أو تشوه الملابس التراثية بأى شكل من الأشكال».
وأضافت النجمة: «لقد اتخذت قرارًا بتسمية خط إنتاجى كيمونو، كإشارة إلى جمال وتفاصيل المنتج الذى راعيت فيه الشمولية والتنوع، ولا أنوى فصل الكلمة من جذورها اليابانية»، موضحة: «اختيارى لهذا الاسم لا يمنع أحدًا من صناعة الكيمونو أو استخدام الكلمة فى الإشارة إلى الملابس التراثية.. أنا فخورة بخط إنتاجى الجديد وبمستقبل المشروع».
وعلى الرغم من أن «كاردشيان» ليست أول من يطلق منتجًا باسم «كيمونو»، لكن الشعب اليابانى لم يبد غضبه بهذا الشكل من قبل، فعلى سبيل المثال تم تقديم التماس للنجمة الأمريكية للتنازل عن الاسم، وقعه نحو ٣٥ ألف شخص، وصفوا خلاله ما فعلته «كاردشيان» بأنه «عدم احترام للثقافة».
وتعنى كلمة الكيمونو فى اللغة اليابانية «الشىء الذى يجب ارتداؤه على الكتفين»، وهو عبارة عن زى ملفوف على شكل حرف «T» بالإنجليزية، له أكمام طويلة فضفاضة ومربوطة بخرز، ويعتبر اللباس الوطنى لليابان، ويتم ارتداؤه فى معظم المناسبات الخاصة، مثل حفلات الزفاف والاحتفالات وغالبًا ما ترتديه النساء.
وأولئك الذين يميلون إلى ارتداء الكيمونو بشكل يومى حاليًا هم كبار السن من الرجال والنساء، ومصارعو السومو وفنانات الجيشا، اللاتى يمتلكن مهارات فى الفنون المسرحية اليابانية المختلفة، مثل الموسيقى الكلاسيكية والرقص والألعاب.
ولم تكن تلك هى المرة الأولى التى تُتهم فيها كاردشيان بالإساءة إلى حضارة أو ثقافة، ففى أبريل الماضى شوهدت وهى مرتدية قلادة رأس تعد واحدة من ١٦ نمطًا مستخدمًا فى حفلات الزفاف الهندية التقليدية.
ومن المعروف عن كاردشيان وزوجها مغنى الراب كانى ويست أنهما يثيران الجدل باستمرار، إذ أحدثا أزمة فى الماضى بسبب ديانة «يزيانيتى»، التى أقيم لها كنيسة «Yeezus»، وهى على وزن لفظ المسيح باللغة الإنجليزية «Jesus»، ويعتبر «ويست» هو السبب فى نشأة هذه الديانة، ويرى أتباعها أنه نبى ومنقذ وكائن إلهى تم إرساله من قبل الله للدخول فى عصر جديد من الإنسانية.
وتعتمد تلك الديانة الجديدة على خمس ركائز، يتفق معظمها فى حرية التعبير والإبداع، ومن أبرزها وأغربها أن المال لا يعتبر سوى وسيلة للتبادل، وأن المعاناة البشرية هى التى تحفز القدرات الإبداعية لدى الإنسان.

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