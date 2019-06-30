غينيا يتغلب على بوروندي ويبقي على آماله في التأهل

حقق منتخب غينيا الفوز على منتخب بوروندي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على استاد السلام في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بكأس إفريقيا.



جاء الشوط متوسط الأداء بعدما أنحصر أغلب فتراته فى منطقة وسط الملعب،وسجل غينيا الهدف الأول عن طريق محمد ياتارا في الدقيقة 25.



الشوط الثاني عزز محمد ياتارا بالهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 52.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد غينيا الي 4 نقاط ليحتل المركز الثالث على أمل التأهل الي دور الـ 16 بينما ودع بوروندي البطولة بدون اى رصيد من النقاط في المركز الرابع.