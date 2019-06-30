الأحد 30 يونيو 2019 الموافق 27 شوال 1440
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محمد عزمى يكتب: سبيل التنمية

الأحد 30/يونيو/2019 - 07:54 م
جريدة الدستور
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تشكلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أجل خدمة الوطن وتنمية الحياة السياسية فى مصر، وهى منصة للحوار بين التيارات السياسية المختلفة من اليمين والوسط واليسار، ويبقى القاسم المشترك هو الحوار؛ للخروج برؤية مشتركة فى القضايا المختلفة محل النقاش بينها، ضمت التنسيقية فى بدايتها 20 حزبًا سياسيًا و5 من شباب السياسيين إلى أن أصبح عدد الأحزاب المنضمة 25 حزبًا و10 من شباب السياسيين.
وتماشيًا مع هدف التنسيقية فى تنمية الحياة السياسية ناقش أعضاؤها العديد من القوانين، التى تحتاج إلى تعديل تشريعى، يكفل تحسين المناخ وتحقيق تنمية سياسية حقيقية، ويعد أبرز تلك القوانين «الأحزاب، مباشرة الحقوق السياسية، الجمعيات الأهلية، الإدارة المحلية»، كما وضعت مشروعًا متكاملًا لمدرسة الكادر السياسى يتم تنفيذه بمعرفة الأكاديمية الوطنية للشباب.
كان للتنسيقية دور كبير فى الإفراج عن عدد من الشباب المصريين فى قائمة العفو الرئاسى، منهم شباب وطلبة، منهم من هو محسوب على بعض الأحزاب داخل التنسيقية ومنهم من هو خارجها.
شاركت التنسيقية فى المؤتمر الوطنى الخامس للشباب، وكان من بين أعضائها المشاركين متحدثين أمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما شاركت فى المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة، وكان أيضًا لها متحدث أمام السيد الرئيس، ثم جاءت مشاركة التنسيقية فى منتدى شباب العالم فى نسخته الثانية بشرم الشيخ نوفمبر 2018، وكان لها حضور فعال من خلال أربعة محاور «أجندة إفريقيا 2063» إفريقيا التى نريدها، تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة نحو عالم أكثر تكاملًا، التعاون الأورومتوسطى شراكة استراتيجية، دور رواد الأعمال والشركات الناشئة فى النمو الاقتصادى العالمى»، ثم شاركت فى ملتقى الشباب العربى الإفريقى بأسوان مارس 2019، والتى أطلقت من خلاله الصالون السياسى الأول تحت عنوان الدولة المصرية فى البعدين العربى والأفريقى.
ناقش أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التعديلات الدستورية قبل الاستفتاء عليها وإقرارها فى أبريل الماضى، وعلى الرغم من وجود المؤيد والمعارض داخل أروقتها، لكن حالة الحوار الجاد استمرت واتفق الجميع على المشاركة، ما يؤكد أن الحوار والمشاركة هما السبيلان لتنمية سياسية حقيقية، وفى هذا الإطار استجابت التنسيقية لدعوات بعض الجامعات المصرية لحضور عدد من الندوات، التى تهدف إلى رفع الوعى لدى طلاب الجامعات بأهمية المشاركة فى الاستحقاق التاريخى الهام بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، فكانت الدعوة للمشاركة والتوعية محور هذه الندوات، ولا يفوتنا فى هذا الأمر أن نشير الى شىء مهم للغاية يعكس حالة من التفرد والإيجابية، وهى أن من خاطب طلاب الجامعات فى هذه الندوات شباب التنسيقية، فأصبح الشباب يخاطبون الشباب، وهى حالة لم تكن موجودة من قبل ولاقت قبولا لافتا بين هؤلاء الطلاب وأثرت الحوار وجعلته أكثر تأثيرًا ونجاحًا.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تضم بين طياتها أفكارًا وأيديولوجيات ورؤى مختلفة، استطاعت أن تصنع فارقًا هامًا من خلال مشاركتها فى مختلف المؤتمرات وتقديمها توصيات وأوراق عمل مثمرة، بالإضافة لمناقشتها العديد من القوانين، وأكدت بما لا يدع مجالًا للشك أن الحوار الراقى هو السبيل للتنمية، وأن مزيدًا من التناغم والانسجام والحوار من شأنه إزالة العقبات، التى تقف حجر عثرة أمام الأحزاب السياسية فى تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها، بالإضافة للحفاظ على التعددية الحزبية التى تكفل تنمية سياسية مأمولة.

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