مدغشقر تهزم نيجيريا وتتأهل لدور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية

حققت مدغشقر، التي تشارك لأول مرة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المفاجأة وتغلبت 2-صفر على نيجيريا لتتصدر المجموعة الثانية وتبلغ دور الستة عشر في البطولة اليوم الأحد.



ورفعت مدغشقر رصيدها إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة متفوقة بفارق نقطة واحدة عن نيجيريا، المتوجة باللقب ثلاث مرات، بينما حلت غينيا في المركز الثالث بأربع نقاط بعد فوزها بالنتيجة ذاتها على بوروندي التي تشارك لأول مرة في البطولة أيضًا.



وودعت بوروندي البطولة بعد تلقيها الخسارة الثالثة على التوالي بينما تملك غينيا فرصة التأهل لدور الستة عشر بين أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.



ورغم أن أحمد موسى، مهاجم النصر السعودي، أهدر أول فرصة لنيجيريا بتسديدة رائعة من ركلة حرة علت المرمى في الدقيقة الثامنة لكن لالينا نومنجاناهار سجل أول أهداف مدغشقر بعدما استغل خطأ دفاعيا من المدافع ليون بالوجن الذي تعثر وسقط على الأرض ليضع نومنجاناهار الكرة في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 13.



وضاعف كارولوس أندرياماتسينورو النتيجة في الدقيقة 53 من ركلة حرة ارتطمت في الحائط البشري لتسكن شباك إكيتشوكو إزينوا حارس نيجيريا.



وفي استاد السلام بالقاهرة استغلت غينيا طرد مدافع بوروندي كريستوف ندواروجيرا ببطاقة حمراء مباشرة بعد 12 دقيقة من البداية ليفتتح محمد ياتارا التسجيل في الدقيقة 25.



وسجل ياتارا ثنائية بواقع هدف في كل شوط إذ وضع فريقه في المقدمة عندما تابع تسديدة ارتدت من الدفاع ليحولها في شباك جوناثان ناهيمانا حارس بوروندي.



وضاعف مهاجم أوزير الفرنسي النتيجة بعد تمريرة من إبراهيما تراوري وضعته أمام مرمى ناهيمانا ليسدد في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 52.



وأطلق أمادو دياوارا لاعب وسط نابولي الإيطالي تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء حولها الحارس ناهيمانا إلى ركلة ركنية بصعوبة بالغة في الدقيقة 63.



وأهدر البديل جوزيه كانتي فرصة إضافة هدف ثالث لغينيا في الدقيقة 83 عندما وضع الكرة إلى جوار القائم الأيمن لمرمى بوروندي من مدى قريب.