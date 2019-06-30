مصعب أمين يكتب: تنسيقية الطيف المصرى

الأجمل من مطالعة كل لون على حدة، فضلًا عن رؤية لون واحد فقط فى كل وقت، هو تقارب ألوان عديدة وتوافقها معًا، مُشكِّلة مشهدًا طبيعيًا يسر الناظرين إليه من أى جهة.

مثل هذا المشهد هو ما استطاعت هذه النخبة من الشباب باختلاف أيديولوجياتهم صناعته سياسيًا، من خلال تأسيس تنسيقية للشباب من الأحزاب وغير الحزبيين، مُشكِّلة طيفًا وطنيًا عامًا، يمثل فى جوهره ومظهره مكونات المجتمع المصرى.

ففى ظل تحديات المرحلة التى يمر بها الوطن، رأى مؤسسو التنسيقية بدافع شبابى أنه قد أصبحت تتعاظم وبأكثر من أى وقت مضى الحاجة إلى هذا الإقلاع السياسى، بحثًا عن المساحات المشتركة بين مختلف الاتجاهات الحزبية، واستثمارها بشكل جيد فى تحقيق المصلحة العامة، بما يتناسب مع حالة التأسيس الوطنى التى تشهدها مصر فى شتى المجالات.

وبإمكاننا اليوم القول إن تلك المنصة قد بلورت بما شهدته أجواؤها على مدار عامها الأول تجربة سياسية أحدثت نقلة نوعية فى الأوساط السياسية عن نمطها التقليدى، حيث باتت تنظر بعين مستقبلية إلى الحياة السياسية المصرية، وتتسع فى داخلها لمختلف وجهات النظر، من خلال إدارة عملية تحاور جاد وصناعة توافق حول العديد من قضايا الوطن، فصارت بذلك جزءًا من مجالس وموائد المجتمع السياسى لا تخطئها عين.

فمن اجتماعات وورش العمل، إلى مؤتمرات ومنتديات الشباب الوطنية والدولية، مرورًا بجلسات الحوار المجتمعى وحملات التوعية، كان هذا الشباب لديه القدرة على استثمار الاهتمام الذى أولته الدولة لهم، وقد أحسنت الأحزاب صنعًا إذ دعمت شبابها فى هذا، فالفترات التى يمكن للأحزاب أن تتعاون معًا فى مساحاتها المشتركة على أرضية وطنية للمصلحة العامة هى أطول زمنًا من فترات التنافس الانتخابية.

ومن أهم ما يميز التجربة هو عدم انكفائها شبابيًا أو سياسيًا على نفسها، فالمتتبع الجيد لحركتها يلحظ اهتمامها بالشئون العامة ونشر وتكوين ثقافة المشاركة السياسية لدى شريحة الشباب، الأمر الذى أثبتت المراحل السابقة حاجة الوطن فيها إلى شبابه واعتماد الإيجابية فى الحقوق والواجبات بديلًا عن السلبية وطريقًا سلميًا وشرعيًا للإصلاح.

وفى ضوء هذه الممارسة السياسية التى تدشنها التنسيقية، يمكن الاستشراف بأن تغدو العملية السياسية بمؤسساتها المختلفة أكثر نضجًا وحيوية خلال السنوات القادمة، ولن يزيدها المحافظة على التنوع والتعدد الطبيعى للتيارات السياسية فيها وفى المجتمع إلا قوة ونموًا، ففرصة بناء وطن بإيجابيين مختلفين أوفر حظًا من بنائه بسلبيين متفقين.