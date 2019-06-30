جوارديولا: لن أعود إلى برشلونة أو بايرن ميونخ

قطع بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، الشكوك التي تشير لعودته إلى برشلونة، بيقين أنه سيستمر في إنجلترا مع أبطال الدوري.

حقق بيب جوارديولا الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسمين الماضيين، بتحقيق 198 نقطة لأول مرة في تاريخ البريمرليج، 100 في موسم 20172018، و98 نقطة بالموسم الماضي.



وانتشرت بعض التقارير التي تفيد بعودة بيب جوارديولا لبرشلونة، بعد أن قاد البلوجرانا ليكون أفضل فريق في العالم بعدما فاز بالدوري الإسباني ثلاث مرات وبطولتي دوري أبطال أوروبا بين عامي 2008 إلى 2012.



على الرغم من خروجه المتتالي في السنوات الثمانية الماضية من دوري أبطال أوروبا مابين ربع النهائي ونصف النهائي، إلا أنه حول مانشستر سيتي لأفضل فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز تحقيقًا للنقاط في موسم واحد.



وفي تصريحاته لصحيفة "آرا كاتالونيا" الإسبانية، قال بيب: "أكثر ما يعجبني هو أنني أثبتت أن الأشخاص الذين قالوا إننا لا نستطيع اللعب بالطريقة نفسها مع برشلونة، في ألمانيا وإنجلترا كانوا مخطئين".



وأكمل: "مع سيلفا وبيرناردو وأجويرو وستيرلينج، جميعهم يلعبون في الـ20 متر، لقد فعلنا ذلك ولم تنازل عن العديد من الأهداف وهيمنتنا على الموقف".



وأشار: "لعبت مع مانشستر سيتي بنفس الأفكار التي علمتها لفريق شباب برشلونة في الدرجة الثالثة حينما كنت معهم".



وأكد: "في مانشستر سيتي لدي كل شيء هنا بكل أمانه، كل ما أحتاج إليه أجده، العمل في إسبانيا يكون الأمر صعبًا هناك، المشاعر ستكون مكثقة والمؤتمرات الصحفية أكثر صعوبة".



وشدد: "لدي الرغبة في القيام بعملي هنا، لن أعود لبرشلونة أو ألمانيا، لن يمكنني الحصول على مرافق جيدة للعب في مكان خارج مانشستر سيتي، والدوري الإنجليزي الجميل".



وأردف: "في مانشستر سيتي هناك تيكسيكي، مدير كرة القدم، وهو الشخص الأكثر أهمية في حياتي المهنية، لأنه وثق بي عندما لم أكن أحد، كذلك سوريانو الرئيس التنفيذي".



واختتم: "عندما أفوز أصبح في حالة جيدة، وعندما أخسر تتحول حالتي لأسوأ ما يكون، هذا هو جوارديولا في أي مكان، يمكنني أن أؤكد لكم ذلك".