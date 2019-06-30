أحمد مقلد يكتب: مقدمات واضحة ونتائج مشهودة

خلال السنوات الماضية أصيبت الحياة السياسية المصرية بالعديد من الأوبئة، فالاستقطاب هو سيد الموقف، والمزايدات هى الصوت الأعلى، وتحولت العديد من الممارسات السياسية من رافعة بناء إلى معول هدم، وكان الاستمرار على هذا النهج مدمرًا ويحمل بين طياته توابع خطيرة على كل الأصعدة، فأصبح هدف تنمية الحياة السياسية ضرورة ملحة، تأخيرها رفاهية لا نمتلكها، فكانت البداية منذ عام بإنشاء منصة حوار جامعة كل القوى السياسية، تطرح فيها كل الآراء، وتكون فيها النقاشات بلا سقف، واصطلح الحاضرون على تسميتها «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين».

ومع بداية عمل التنسيقية كان هناك هدف واضح للجميع، وهو توظيف حالة الاختلاف بين وجهات النظر والخلفيات الفكرية والأيديولجية لإثراء عملية الحوار، ونبذ كل المزايدات، ومد جسو الثقة، وتوسيع مساحات قبول الرأى الآخر.

فاشترك الجميع بفاعلية شديدة فى حوار جاد حول مستقبل الحياة السياسية، ونتج عن هذا الحوار العديد من الأفكار والسياسات ومشروعات القوانين التى حازت على توافق من كل القوى السياسية.

ولم تنفصل التنسيقية عن مجريات الأحداث، فقامت بعرض أفكارها فى منتديات الشباب، وشاركت فى جلسات الحوار المجتمعى حول تعديل الدستور، وقامت بشرح التعديلات الدستورية والآراء المتعلقة بها فى وسائل الإعلام المختلفة، وفى الجامعات، وحث المصريين على المشاركة وإبداء آرائهم، كما تستعد الآن لعرض العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بالحياة السياسية والعمل الشبابى على البرلمان.

واستطاعت التنسيقية أن تضع أعرافًا جديدة للعمل السياسى قائمة على الاحترام وتقبل الآخر، تلك الأعراف تنبئ بمستقبل واعد للحياة السياسية المصرية، ويمكن البناء عليها، وتخلق شكلًا جديدًا من الممارسات السياسية التى تليق بمكانة الدولة المصرية.