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رياضة

لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي وتدريبات بدنية خاصة في التتش

الأحد 30/يونيو/2019 - 07:51 م
لاسارتي
لاسارتي
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عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مارتن لاسارتي محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل انطلاق المران المسائي اليوم للتأكيد على بعض النقاط الفنية.
وعقب نهاية المحاضرة، قام اللاعبون بالجري حول الملعب وأداء بعض التدريبات البدنية تحت إشراف أليخاندرو مخطط الأحمال.

وأدى الأهلي مرانه اليوم على فترتين وفقًا للبرنامج الذي أعده الجهاز الفني خلال فترة الإعداد بالقاهرة قبل السفر إلى إسبانيا.

وخاض الفريق الأحمر تدريبات بالكرة وتنفيذ بعض الوحدات التدريبية للارتقاء بالجانب البدني، في إطار تحضيرات الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.

ويسعى الجهاز الفني لرفع معدل اللياقة البدنية خلال الفترة الأولى من الإعداد والتي تقام في القاهرة.

وتدرب علي لطفي حارس مرمى الفريق بشكل منفرد على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش للتحضير للفترة المقبلة.

وقام لطفي بالجري حول الملعب، وأداء بعض التدريبات تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي وفق البرنامج الذي يقوم بتنفيذه.

وكشف الجهاز الفني للأهلي عن خوض مباراة ودية يوم الأربعاء المقبل في ختام تحضيرات الفريق بالقاهرة.

واستقر الأهلي على السفر إلى إسبانيا نهاية الأسبوع الجاري لإقامة معسكر تدريبي، فيما يخوض الفريق مباراة ودية في القاهرة قبل السفر.

ويدخل الأهلي معسكرًا تدريبيًا خارجيًا في إسبانيا يتخلله عدة تجارب ودية، لتنفيذ الجانب الفني بشكل عملي.

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