محمد إسماعيل يكتب: معًا نستطيع

تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين نموذج حقيقى من نماذج التمكين السياسى الضرورى فى عملية التنمية السياسية التى تحتاجها مصر، وذلك من خلال مشاركة الشباب الذين يتوافر لديهم شعور الانتماء والاهتمام بالشأن العام.

المشاركة فى التنسيقية ليست مجرد التعبير عن الآراء فقط، أو التنظير على القضايا التى يواجهها المجتمع، ولكن التجربة أثبتت قدرة الشباب على القراءة الصحيحة للواقع والنظر إلى ملفات الدولة بنظرة تحليلية وشمولية مكنتهم من صياغة رؤى وأطروحات واقعية قابلة للتنفيذ تم عرضها فى مؤتمرات ومنتديات الوطنية للشباب، ما يعنى اننا أمام تجربة مميزة لصناعة رجال دولة يمتلكون أدوات التعامل مع الواقع لتغييره والتأثير فيه.

تعمل «التنسيقية» على تقليل حالة الفراغ السياسى التى يعانى منها الشباب التى تمثلت فى تهميشهم وعدم الاهتمام بقضاياهم فى أنشطة الأحزاب السياسية وتمثيلهم وتفعيل طاقتهم، وإيجاد حالة حوار إيجابية بينهم تسمح بوجود إنتاج مشترك رغم اختلاف الرؤى والأفكار.

ومنذ عام من الآن، كان هناك وليد يشى بالتفرد والاختلاف، حيث ظهرت فكرة «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» استجابة لدعوات من رئاسة الجمهورية بضرورة التنمية السياسية، وبعد عام كان شعاره «الشباب».. ربما عمر تلك الفكرة عام واحد، قد يراها البعض فترة غير كافية للحكم على التجربة، ولكن أن تنضج التجربة فى عام فهذا دليل على أننا أمام كيان ولد كبيرًا ومؤثرًا ومختلفًا.

كانت الأصوات تتحدث عن الفشل الدائم لتجارب التنسيق ما بين الأحزاب والتيارات السياسية فى مصر خاصة بعد 2011، ومع تعقدات المشهد السياسى فإن إمكانية جمع حزبين على طاولة واحدة من رابع أبواب المستحيلات، فما بالك بجمع أكثر من 25 حزبًا والعديد من المستقلين؟!، وربما كان البعض يتندر بأن هناك أحزابًا تنقسم على نفسها وتنشق عدة مرات، وينشطر الحزب الواحد إلى حزبين أو أكثر، فكيف ستجمع هذا الكم من الأحزاب تحت سقف واحد؟! وتزداد التجربة صعوبة ويتعمق مدى الإنجاز حين يدرك المتأمل فى تلك التجربة أنهم ليسوا فقط 25 حزبًا، ولكن 25 حزبًا من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، ما بين أحزاب يمين ويسار ويمين وسط ويسار وسط، ما بين أحزاب ليبرالية ويسارية واشتراكية وليبرالية اجتماعية وغيرها من الأيديولوجيات التى طالما فشلت فى الاتحاد أو حتى التنسيق فيما بينها على مدار التاريخ الحزبى والسياسى فى مصر الحديثة.

ولكن التجربة أثبتت على مدار عام كامل أن فرضية تواجد «الأرضية المشتركة» ليست وهمًا، بل حقيقة واقعة ماثلة أمام الجميع، خاصة أنه لم يكن عامًا عاديًا، ولم يشأ أن يمر دون اختبار صعب لمدى صلابة تلك «الأرضية المشتركة»، وتبين ذلك فى أكثر من موضع، كان على رأسها «التعديلات الدستورية- 2019»، والتى كانت اختبارًا لمدى قوة المبادئ التى نشأت عليها التنسيقية، فكان من بين تلك الأحزاب المؤيد والمعارض والمتحفظ، جميعها وجد مساحة حوار ونقاش كافية ومتساوية، ليس فقط فى أروقة التنسيقية نفسها، وليس فى مساحاتها الإعلامية سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية، ولكن أيضًا فى مساحة تمثيل وفد التنسيقية فى الحوار المجتمعى، فكان من بين الوفد الممثل مؤيدون ومعارضون ومتحفظون على بعض المواد، الكل أدلى بدلوه وعبر عن رأيه ونقل وجهة نظره الشخصية والحزبية.

ومما سبق يمكننا القول إننا أمام تجربة فريدة لصناعة «أرضية مشتركة» شعارها «الحوار بديلًا عن الصراع».