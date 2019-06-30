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طه أحمد يكتب: جسر الحوار

الأحد 30/يونيو/2019 - 07:51 م
جريدة الدستور
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إن قيام عمل مشترك بين عدد من الأشخاص لهم انتماءات وقناعات مختلفة تمامًا عن بعضها البعض لهو أمر شاق، والأكثر من ذلك أنهم جميعًا متنافسون، يسعى كل منهم لنشر أفكاره وغرس قناعاته، وقتها يصبح الأمر مستحيلًا، ولكن هذا المستحيل تحقق، والأكثر من ذلك أنه أصبح لذلك العمل ثمرة يفخر بها كل من شارك فى التفاعل وحالة الحوار التى صنعتها «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين».
فالتنسيقية شاهد على أن الحوار هو الوسيلة الفعالة للنهوض بالحياة السياسية فى مصر، فقد مرت التنسيقية بعدة مراحل، منها أنه سبق إعلان التنسيقية عامان من العمل، وشهدت الكثير من النقاشات الحادة والاختلافات القوية، ولكن أعضاء التنسيقية كانوا دائمًا مجتمعين على تجاوز جميع الخلافات من أجل تقديم نموذج جديد لحالات التكامل الفكرى والتواصل والنقد البنّاء، وأكدت أن الجميع يسعى إلى مصلحة الوطن دون الانحياز إلى رأى بعينه.
ومن أهم مكتسبات التنسيقية أنها مدت جسر الحوار بين الجميع من مختلف الآراء والتيارات الفكرية والحزبية، وجعلت لحالات الحوار نتيجة وثمرة.. فقد نتج عن حالة الحوار تلك العديد من أوراق العمل التى قُدمت فى مؤتمرات الشباب وورش العمل فى منتدى شباب العالم، والمنتدى العربى الإفريقى، كما أسهمت بعرض وجهة نظر الشباب وطرح رؤيتهم فى عدد من القوانين التى تهم المواطن، كما أنها جعلت من أعضاء التنسيقية سفراء للحوار لدى الأحزاب المختلفة.. وكعضو من أعضاء التنسيقية أتمنى أن تستمر حالة الحوار تلك، بل وتمدد إلى أن تجمع رؤساء الأحزاب على نظرة توافقية فى عدد من القضايا السياسية، ورغم علمى بأن هذا التوافق لن يتجاوز نسبة الـ٧٠٪، ولكنه سيسهم بشكل فريد فى الحياة الحزبية.
فموائد الحوار هى التى تُظهر النقاط المشتركة وأولويات التكامل، كما أنها تُنهى حالات الجزر المنعزلة التى تعيشها الأحزاب.. وإننى لا أنسى أنه خلال العديد من الجلسات كانت هناك أحزاب تتفاجأ بأن من هم فى أقصى اليسار مثلًا متوافقون معهم فى مساحات مشتركة، ولكن بآليات محددة تتوافق مع أيديولوجيتهم.
وختامًا، سلامنا على شباب آمن بهذا الوطن وبذل من أجله كل ما لديه من جهد ووقت وفكر.

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