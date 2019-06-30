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أميرة العادلي تكتب: سفينة نوح

الأحد 30/يونيو/2019 - 07:50 م
جريدة الدستور
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ألهم رب العالمين النبى نوح أن يصنع سفينة فى مدينة بلا بحر أو نهر، تعجب القوم وسخروا منه، وظل لسنوات يبنى فيها، وقبل الطوفان حمل عليها من البشر والدواب والحبوب ما يصنع حياة.. السفينة هنا رمز للنجاة والمستقبل.
فى القصص القرآنى، قصة سفينة أخرى هى للرجل الصالح الذى صنع عيبًا فى السفينة لينجيها من القراصنة.
فى الحالتين السفينة رمز للنجاة، على حسب العرض والمرض.
سنوات كثيرة قضاها الوطن دون ربان وطاقم، يعيب السفينة أو يبحر بها.
غابت المعلومات وأكل الفساد الأخضر واليابس، وتجاوز الظلم مداه بمشروع التوريث وإهدار كرامة البشر، وقتل الأمل والمستقبل حتى جاء الطوفان فى 2011.
ثورة بلا نبى أو ملهم، أو قائد أو رجل صالح.
سفينة قديمة نخر السوس فى جذورها، وفى لحظة ضبابية انقض عليها تتار العصر بثوب يكسوه الدين، حملوا فى السفينة أشباه البشر والدواب، زرعوا الحقد والكراهية وسفكوا الدماء.
ولكن أتت الرياح بما تشتهى السفن، واستعاد الوطن السفينة.
سفينة الوطن قديمة تحمل شعبًا له تاريخ، وجندًا وصفهم الله بأفضل جند الأرض، وتراث عقود من الأديان والعلم والثقافة والتنوير.
سفينة نوح أو سفينة الوطن لا تحتمل طوفانًا أو محاولة قرصان.
فهى معطلة، وتحمل أوزار أكثر من 7 آلاف سنة، وحتى تنجو فلا بديل عن الترميم وإعادة التصميم، وكذلك السياسة فى مصر تحتاج إعادة تصميم. حين سمعت خطاب الرئيس بعد نجاحه فى الانتخابات الرئاسية الثانية، توقفت عند جملة الأولوية للسياسة الفترة القادمة، وانطلقت فى رأسى الأفكار حتى استقرت إلى مبادرة عام الأحزاب، مبادرة تهدف لتنمية وصناعة السياسة الغائبة عن المشهد، وبعد عدة اجتماعات لاقت المبادرة استحسان القيادة السياسية، وتشجيعًا ودعمًا من مؤسسة الرئاسة، لما يحمله مجموعة الشباب السياسى من أفكار يمكن البناء عليها، لتخرج تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للنور.
تجربة مر عليها عام، وما زالت مستمرة، حملت الكثير من الأحلام والطموح والاختلاف، والأهم الوطن الذى أرغم الجميع على العمل سويًا مؤيدًا ومعارضًا من أجل البناء.
مشاهد متعددة، وأفكار ومبادرات كانت نتاج عمل جماعى، اصطف خلفه الجميع إيمانًا بالفكرة والهدف، وما زلنا نحلم بالقادم.
الآن نحن 25 حزبًا و10 من الشباب السياسى، وغدًا سنكون أضعافًا لنبنى ونصنع تنمية سياسية وديمقراطية، لا تعرف سوى هدف واحد.. الوطن. أطلقت عليها سفينة نوح إيمانًا منّى أن المشهد كان يحتاج سفينة سياسية تحمل خريطة تعيد هندسة الهيكل، وتصنع نظام يحمل البشر لمئات السنوات المقبلة.
سفينة نوح هى رمز لتجديد دماء نضبت وتجمدت، بدماء وأفكار شابة قادرة على صناعة الأمل والمستقبل.

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