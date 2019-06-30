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اقتصاد

انطلاق معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا بشعار «The Digital Experience».. أول ديسمبر

الأحد 30/يونيو/2019 - 07:48 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
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أعلنت شركة «تريدفيرز إنترناشيونال»، المنظمة لمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا «Cairo ICT»، عن إقامة الدورة الـ23 من المعرض فى الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر المقبل، وذلك فى مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار «The Digital Experience».
ويتمتع معرض «Cairo ICT» بمكانة إقليمية ودولية مرموقة، كونه مصدر الإلهام الأكبر للمهتمين بقطاع التكنولوجيا والاتصالات على مدى أكثر من 20 عامًا منذ إطلاقه لأول مرة فى العام 1996.
وحظى المعرض باهتمام ورعاية شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى رعى الحدث فى آخر 5 دورات، وافتتح فعالياته بنفسه 4 مرات متتالية، وأطلق من خلاله عدة مبادرات محلية وإقليمية لدعم خطط واستراتيجيات التحول الرقمى فى مصر ودول الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتنطلق النسخة الثالثة والعشرون من «Cairo ICT» لتؤكد تحول المعرض إلى منصة عالمية تجذب اهتمام جميع الراغبين فى تطوير أعمالهم، وعرض أحدث ما توصلوا إليه من خدمات وحلول وتطبيقات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتشهد دورة هذا العام إقامة المعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل «Trans MEA»، الذى يتطرق لعدة موضوعات متعلقة بتطوير البنية التحتية للمواصلات والطرق بشكل رقمى، اعتمادًا على الذكاء الاصطناعى الذى يدعم فكرة مخاطبة الآلات بعضها البعض دون تدخل من البشر.
وتتميز دورة 2019 أيضًا بإقامة المعرض والمؤتمر الدولى للتعليم «LEARN-TECH MEA»، الذى يتناول سبل تطوير منظومة التعليم اعتمادًا على الحلول التكنولوجية المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية، بجانب التطرق لأساليب إتاحة التعلم الإلكترونى بتكلفة مناسبة، واستعراض أحدث تقنيات «مالتى ميديا» المستخدمة فى مجال التعليم.
ويستضيف «Cairo ICT» الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمى «PAFIX»، بمشاركة موسعة لمجموعة من البنوك الحكومية والعالمية الرائدة، لاستعراض حلولهاالبنكية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات.
وتتضمن نسخة العام الحالى أيضًا الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر الأمن والسلامة الدولى «DSS»، الذى يعقد بحضور نخبة من الخبراء فى المجال الأمنى لمناقشة سبل تعزيز دور التكنولوجيا فى منظومة التأمين الشخصى وتأمين المنشآت.

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