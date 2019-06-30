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رياضة

والد مهاجم يوفنتوس يحذره من مصير بالوتيلي

الأحد 30/يونيو/2019 - 07:48 م
جريدة الدستور
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حذر جين والد مويس كين، مهاجم يوفنتوس الإيطالي الصاعد، نجله من مصير مواطنه ماريو بالوتيلي، الذي لا يرتبط بأي ناد في الوقت الحالي.

كين (19 عاما) حصل على فرصة للمشاركة مع يوفنتوس خلال الموسم المنقضي، ونجح في تسجيل 6 أهداف خلال 13 مباراة مع الفريق بالدوري الإيطالي.

وفي تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، قال كين الأب: "يجب أن ينمو مويس عقليا بشكل أكبر، في بداية مسيرته قلت له لا تكن مثل بالوتيلي".

وأضاف: "حذرته من مسيرة بالوتيلي، وقلت له إن عليه الاقتداء باللاعبين المميزين أمثال ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو".

وبخصوص مستقبل اللاعب قال جين: "هو سعيد بالوجود مع النادي، إذا أراد النادي بقاءه سيستمر، وإذا أراد رحيله فهو يريد الذهاب لإنتر ميلان، ربما في الأسبوع المقبل يكون مستقبله اتضح بدرجة أكبر".

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