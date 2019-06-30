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اقتصاد

توصيل «كابلات فايبر» للمحافظات منتصف 2021

الأحد 30/يونيو/2019 - 07:47 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
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- تفعيل منظومة التحول الرقمى والشمول المالى بنهاية العام
تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استبدال الكابلات النحاسية القديمة بأخرى من الألياف الضوئية «فايبر» فى كل محافظات الجمهورية، من خلال خطة مشتركة مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات، للانتهاء من عملية الإحلال بجميع السنترالات ووحدات وكبائن الاتصالات بحلول منتصف عام 2021.
وقال مسئولون بالشركة المصرية للاتصالات، لـ«الدستور»، إن الشركة تستثمر ما يزيد على 5 مليارات جنيه سنويًا، لتحسين البنية التحتية للاتصالات وتقديم خدمات متكاملة، مشيرين إلى أن عملية إحلال كابلات الألياف الضوئية بدلًا من النحاسية تؤكد أهمية التحول الرقمى، باعتبار البنية التحتية أهم لاعب فى هذه المنظومة الجديدة.
فى السياق نفسه، أكد المهندس حمدى الليثى، رئيس شعبة الاتصالات بغرفة تكنولوجيا المعلومات، أهمية إعادة هيكلة البنية التحتية واستغلالها الاستغلال الأمثل، وإجراء تحديثات مستمرة لهذه الشبكة العملاقة التى تغذى جميع مشغلى الاتصالات فى مصر.
وقال إن استخدام مصر الشبكة الدولية للمعلومات تضاعف 15 مرة فى السنوات الأخيرة، وهو مؤشر على أن سوق الاتصالات المصرية إحدى أكبر الأسواق بالمنطقة فى حجم المشتركين واستهلاكهم.
وأشار «الليثى» إلى أن حجم استثمارات سوق الاتصالات فى مصر يصل إلى حوالى 15 مليار جنيه سنويًا، تستحوذ البنية التحتية منها على 60%، لافتًا إلى أن الشركة المصرية للاتصالات تستهدف توصيل كابلات الـ«فايبر» لجميع المنازل، بحلول عام 2021، وهو ما سيؤدى إلى مضاعفة الاستثمارات فى توفير خدمات الإنترنت الأرضى فائق السرعة.
وذكر أن مصر تستهدف تفعيل منظومة التحول الرقمى والشمول المالى بنهاية العام الحالى، التى تستهدف أيضًا توفير 150 خدمة حكومية للمواطنين عبر المنافذ الإلكترونية، ومكاتب البريد والهواتف الذكية، وهو ما سيؤدى إلى تعظيم الاستثمارات فى مجال البنية التحتية.
وفى هذا السياق، أشار «الليثى» إلى تخصيص مليار جنيه لميكنة الخدمات الحكومية فى محافظة بورسعيد، كتجربة للمنظومة الجديدة، للانتهاء من ميكنتها بالكامل فى غضون 6 أشهر، مضيفًا أنه جرى ربط نحو 968 جهة حكومية بالمحافظة، لإتاحة 25 خدمة حكومية مميكنة قريبًا.

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