«المصرية للاتصالات»: شراكات مع «تذكرتى» لدعم المنظومة الرياضية

نجحت الشركة المصرية للاتصالات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة «تذكرتى»، فى تدشين منظومة تشغيل عالمية وتقديم تجربة فاقت كل التوقعات لخدمة جماهير ومشجعى كرة القدم خلال بطولة الأمم الإفريقية «كان 2019».

وقالت الشركة إن التعاون المثمر والبناء مع شركة «تذكرتى» هو بداية لسلسلة من الشراكات والنجاحات بين الجانبين لدعم منظومة الرياضة المصرية والنهوض بها. وقدمت المصرية للاتصالات، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، مجموعة من الحلول والخدمات المبتكرة والمتطورة لتسهيل عمليات حجز التذاكر إلكترونيًا، والحصول على بطاقة مشجع «Fan ID»، وتوفير مجموعة التقنيات والأنظمة الفنية التى تتيح التعرف على وجوه المشجعين وتحديد الشخصية، وتركيب عدد من الكاميرات لتغطية كل أرجاء الاستادات المشاركة فى البطولة، إلى جانب استخدام طائرات الدرونز «دون طيار» لتأمين الاستادات. وانتهت شركتا «المصرية للاتصالات» و«تذكرتى» من جميع الاستعدادات والحلول الفنية والتنظيمية والتأمينية المبتكرة، طبقًا للمعايير العالمية، لتذليل الصعوبات أمام المشجعين المصريين والضيوف العرب والأفارقة، والتى تستهدف ضمان خروج هذا الحدث الرياضى المهم بالصورة المشرفة التى تليق باسم ومكانة مصر وقيادتها للقارة الإفريقية.

وذكرت «المصرية للاتصالات» أن هذه النقلة النوعية للخدمات المقدمة للجماهير على جميع المستويات من شأنها تحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين المصريين والضيوف الأجانب والعرب.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسى هو القضاء على ظاهرة مثيرى الشغب، والمساهمة فى عودة الأسر والجماهير المصرية للملاعب، والعمل على إنجاح البطولة وخروجها بمستوى من التميز والإبهار وبأعلى مستويات الجودة التى تبرهن على الوجه الحضارى والتكنولوجى لمصر.

وأعربت الشركة عن فخرها بالمستوى العالمى للاستعدادات الفنية والتقنية للتفاعل مع هذا الحدث الرياضى المهم، وإبهار زوار مصر من منتخبات وبعثات بالإمكانيات والقدرات التى تتمتع بها مصر.