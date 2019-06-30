الجيش الليبي ينفي احتجاز 6 مواطنين أتراك في طرابلس

قال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري: لا علم لنا باعتقال أي أتراك، وفي حال اعتقال أي شخص تركي فسيصدر بيان رسمي لتوضيح الموقف.



وطالب المسماري، وفقًا لما ورد عن "العربية" دول الجوار وجامعة الدول العربية باتخاذ موقف من التهديدات التركية.



وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وزارة الخارجية التركية، إن قوات "الجيش الوطني" التابعة للمشير خليفة حفتر احتجزت 6 من مواطنيها في ليبيا.