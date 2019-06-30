شهادة تاريخية.. أحمد سعيد يروى: عندما قلت لابن أختى الوزير الإخوانى «لو رأيت مرشد الإخوان لبصقت فى وجهه»

يحمل أحمد سعيد، مؤسس «صوت العرب»، فى صندوق ذكرياته الكثير من الأسرار والتفاصيل، التى لم يدونها فى مذكراته، وأباح لى بها فى حواراتى الممتدة معه عبر ثلاثين سنة، والتى تجاوزت العلاقة الصحفية به إلى علاقة إنسانية، جعلتنى مصدر ثقته كابن وصديق رغم فروق التوقيت.

وقد حرصت على أن أنقل ما دونته فى أوراقى الخاصة، بلغة أحمد سعيد وتعبيراته، مسلسلة بتواريخها الزمنية، لا بتسلسلها التاريخى، لأنها لم تكن حوارات معدة للنشر، ومن هنا تأتى عفويتها وصدقها.

ومع الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو المجيدة، أضع هنا شهادة له عن حكم فترة الإخوان الإرهابيين، تنشر للمرة الأولى لتكون بين أيدى الباحثين والمؤرخين.

أمام زوجة المهندس طارق وفيق، وزير الإسكان فى حكومة الإخوان- وهو فى نفس الوقت ابن أخت أحمد سعيد- قال لى مؤسس «صوت العرب»، وهو يبدى رأيه فى أداء الإخوان أثناء السنة الكبيسة، التى ابتليت فيها مصر بحكمهم، إنه قال للوزير الإخوانى: «لو رأيت مرشد الإخوان ابن الكلب، لبصقت فى وجهه، فقد أضاع 80 سنة من تاريخ الإخوان، ليس بسبب غبائه فقط، بل لحماقته وسوء إدارته للموقف، فقد جاءت للإخوان فرصة تاريخية بوصولهم للسلطة، ولم يفطنوا إلى أهمية إدارة دولة بحجم مصر، وظنوا أنهم استولوا على الحكم، وأداروا ظهرهم للمعارضة، هم نسوا أن محمد مرسى حصل على أصوات الإخوان فى الجولة الأولى، ثم حصل على أصوات 12 مليون مصرى فى الجولة الثانية، ليس حبًا فى مرسى، بل كراهية فى شفيق (أحمد شفيق)، وكان عليه أن يراعى هذه الأصوات فى حساباته، ولكنه لم يلق لها بالًا، ونسى أن الشعب المصرى قد تغير، ولم يعد يعبأ بحاكمه أو يخاف منه».

قلت معقبًا: لم يكن مرسى أصلا فى حسبانهم باعتباره المرشح الاحتياطى بديلا لخيرت الشاطر، ومن ثم فلم يكن هو الأفضل فى نظر الإخوان أنفسهم.

فقال أحمد سعيد: «خيرت الشاطر أنشأ 113 سوبر ماركت، بالتعاون مع الأتراك، إنه يتصرف بعقلية التاجر، وكنت قد انتقدت ترشيحه لمنصب الرئيس، وقلت لقريبى هذا- الإخوانى- أنتم مجانين، الشاطر لا يصلح».

قلت: واتضح أيضا أن مرسى لا يصلح.

فقال أحمد سعيد: عندما سمعت محمد مرسى يخطب، ويقول إنه مع دعم القضية الفلسطينية وحماية المسجد الأقصى، قلت لقريبى إن مرسى عربجى، كيف ينسى كنيسة القيامة، لماذا يفصل المسلمين- فى خطابه- عن المسيحيين، ولو أنه حضر حفل تنصيب البابا تواضروس، لأثبت أنه فعلًا رئيس لكل المصريين، ولكنه يثير الأزمات وبينه جماعته من ناحية، وبين المصريين من ناحية أخرى بإعلانه الدستورى لتحصين قراراته، والاستفتاء على الدستور دون اعتبار للتيارات الأخرى، الحل فى يده، إما بتراجعه عن قراراته، وهذا يمثل انكسارًا له، أو أن يمضى فى طريقه لنهايته، ولكن نظامه لا يريد أن يتعاون مع أحد، بغرض الانفراد بالحكم والتمكين للإخوان.

وأضاف أحمد سعيد: ونصحت الإخوان- عن طريق قريبى الإخوانى- أن يستوعبوا الناس، مسلمين ومسيحيين، وأن يحشدوا الشباب لمدة سنتين لتعليمهم العقيدة المسيحية بالنسبة للمسلمين، والعقيدة الإسلامية بالنسبة للمسيحيين، وتدريبهم على مهن نافعة للمجتمع، كما فعلت كوبا والبرازيل، دربوا الشباب على مهن كالسباكة والحدادة والبناء واستصلاح الأراضى، إلخ...، والناجحون فى مهنتهم تملكهم الدولة مسكنًا، ومن لم ينجح تمد له سنة أخرى، وقد نصحت الإخوان أيضًا عن طريق ابن أختى بأن يدعو مرسى إلى مؤتمر يضم كل القوى الوطنية يعلن لهم فيه حقيقة الموقف الاقتصادى المتدهور ليشاركوا فى اتخاذ القرارات المناسبة ليتحمل الجميع المسئولية.

قلت: لكن نصائحك ورسائلك لمرسى كانت تذهب هباء بلا صدى.

فقال أحمد سعيد: مشكلة مرسى كانت فى عدم اتخاذه القرار المناسب فى الوقت المناسب، والإخوان إما عاجزون عن حكم البلاد، وإما بلهاء، وإما أنهم يريدون الإبقاء على هذا الوضع المتدهور لكى يصوروا أنفسهم على أنهم ضحايا، بدليل أنهم يتركون مقراتهم تحترق، ولكنهم كامنون ولديهم ميليشيات مسلحة، سوف تتدخل فى الوقت المناسب للدفاع عن النفس باعتبارهم ضحايا.

سألت أحمد سعيد حينها: وما نهاية هذا المأزق؟

فقال لى: لا نهاية له طالما يوجد تمويل خارجى، حتى إن هناك شكًا فى أن الثورات العربية طبيعية، وأنها كانت ممولة، وإلا فما تفسيرك لاستمرار هذه الخيام فى التحرير، من ينفق عليها؟ المعتصم الواحد يحتاج لطعام فى اليوم الواحد بعشرين جنيها، إما أن الأحزاب تمولهم، أو أنهم ممولون من الخارج، والبلد فى أزمة مالية والاحتياطى على وشك النفاد خلال ثلاثة أشهر.

تساءلت: ولماذا لا يفعل الإخوان شيئا وقد أصبحوا يحكمون الدولة؟

قال أحمد سعيد: كما قلت لك إما أنهم عاجزون أو بلهاء، وقد سمعت أحد المعارضين فى إحدى القنوات الفضائية يهاجم بعنف رئيس الوزراء، مع أنه لا حول له ولا قوة.

وأضاف: «كلمنى صديق أثق فى اطلاعه على مجريات الأمور، وقال إن الإخوان وراء أزمة الدولار، فهم يمتلكون شركات صرافة، واشتروا فى الفترة الماضية- جرى هذا الحديث فى 9 فبراير 2013 أثناء حكم الإخوان - 800 مليون دولار من البنوك، فى الوقت الذى لم تتخذ فيه الدولة موقفًا لوقف تدهور الجنيه، وأول الإجراءات التى كان يجب اتخاذها هو وقف استيراد السلع الاستفزازية التى يتم شراؤها بالدولار، مثل التفاح الأمريكانى والإيرانى، وأنواع الجبن التى تتعدى أسعارها المائة جنيه مصرى، والأدهى استيراد معلبات طعام للقطط والكلاب. ومشكلة الإخوان أنهم لا شأن لهم بالاقتصاد لأنهم تجار، تجار ملابس، ومحلات صرافة، وسوبر ماركت، وغيرها من تجارة التدويل السريع للمال، ولن تجدهم يمتلكون مصنعًا، لأنهم متخصصون فى التجارة، ذات العائد السريع».

ولكن ألم يحاول الإخوان استمالة أحمد سعيد للانضمام إلى حزبهم، خاصة عن طريق ابن أخته الإخوانى، الذى أصبح وزيرا للإسكان فى حكومتهم؟.

سألت أحمد سعيد هذا السؤال، فقال بصراحته المعهودة: «حدث فعلا أن الإخوان حدثونى وطالبونى بالانضمام إلى الحزب الذى شكلوه، فلما سألتهم عن السبب قالوا إنهم يعرفوننى من تاريخى، وإننى كنت ضد الشيوعية، وأخى كان من الإخوان المسلمين، وأنهم لا ينسون لى أنه فى عصر عبدالناصر زرتهم فى السجن مع أبوالفضل الجيزاوى زميلى بمجلس الأمة، عندما سمعنا عن وقوع حالات تعذيب للإخوان.. لقد فعل عبدالناصر ما يمكن فعله للتخلص من خطر الإخوان».

ويعود أحمد سعيد إلى عرض الإخوان عليه لضمه إلى حزبهم، فقال: «سألتهم عن توجهاتهم الاقتصادية التى تميل إلى الاقتصاد الحر، وأنا بعكسهم أميل إلى أن يلعب القطاع العام دورًا أساسيًا بالتوازى مع القطاع الخاص، فطلبوا منى أن أكتب لهم مذكرة بوجهة نظرى لدراستها».

ولكن الحوار كان مقطوعًا لاختلاف التوجهات بين أحمد سعيد والإخوان، خاصة أنه كان ضد الأحزاب ذات التوجهات الدينية، وأعرب فى حينه عن خشيته من مثل هذه الأحزاب التى شجعها ظهور الإخوان بحزبهم لإضفاء الشرعية على وجودهم، ولم يكن مرحبًا بالحزب، الذى أسسه ساويرس كحزب ليبرالى، رغم أنه كان قد أنشأه كحزب مواز ضد حزب الإخوان المسلمين، وقال إنه يخشى على مصر من الأحزاب الدينية.

وكشف لى أحمد سعيد عن الحيرة، التى انتابت المصريين بعد نهاية حكم مبارك، وصعود نجم الإخوان، وما الذى يريده المصريون، وهو ما تحدث إليه بشأنه الزميل ياسر رزق، رئيس تحرير صحيفة «الأخبار» فى ذلك الوقت، من شهر أبريل 2011، فقال: «طلب منى ياسر رزق إعداد استمارة استطلاع رأى عام حول عدد من القضايا تتضمن عشرة اقتراحات، منها: هل توافق على مصر دولة إسلامية مسيحية مدنية، هل توافق على أن يكون النظام فى مصر جمهوريًا برلمانيًا، هل توافق على رفع الضريبة التصاعدية إلى 50 بالمائة لمن يتجاوز دخله المليون جنيه؟، وغيرها من الأسئلة المثيرة للجدل، وقد جرى الاستطلاع بين فئات مختلفة من الشعب بلغت عشرين ألفا، وكان من المفترض أن أقوم بتقديم نتائج هذا الاستطلاع وتحليله على صفحات (الأخبار)، ولكن مندوبة الجريدة اتصلت بى لتبلغنى اعتذار ياسر رزق، لأن المجلس العسكرى رأى أن نشر نتائج هذا الاستطلاع قد يثير بلبلة بين الرأى العام، خاصة فى هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد».

أما المفاجأة فهى اتفاق قطبين كبيرين لا يتفقان أبدًا، خدما فى نظام عبدالناصر، على أن عدم تطبيق المبدأ السادس من مبادئ ثورة يوليو، وهو إقامة حياة ديمقراطية سليمة، هو السبب الذى أوصل مصر إلى الأزمة التى عاشتها مع حكم الإخوان.

حكى لى أحمد سعيد فى السادس من ديسمبر 2012 أثناء استيلاء الإخوان على السلطة، فقال: «كنت أتحدث مع سامى شرف وقلت له: ما يحدث الآن فى مصر هو بسبب غياب الديمقراطية عن ثورة 23 يوليو، فقال لى سامى شرف: عندك حق».

وفى اعتراف آخر لا تنقصه الصراحة أرجع أحمد سعيد حالة البلاد وما وصلت إليه بعد ثورة يناير ووصول الإخوان إلى الحكم، ليس إلى عهد مبارك، بل إلى عهد عبدالناصر فقال: «صحيح أن الفساد والتجريف كان أكثر فى عهد مبارك، وإن قام بتجميله بإصلاح صناعى أسكت الناس لوقت طال إلى ثلاثين سنة، إلا أن بداية الانهيار كانت بسبب حكم عبدالناصر، ولكنه كان (لاخم) الناس بإنجازاته كحاكم قوى تحول من مرحلة الحكم إلى الزعامة، ولذلك كانت عيوبه لا تظهر للناس بشكل واضح، حتى جاءت هزيمة يونيو فكشفت كثيرا من عيوب الحكم فى عهد عبدالناصر، ثم حاول السادات أن يكسب عهده ثوبًا ديمقراطيًا، ولكن ديمقراطيته كانت لها أنياب كما كان يقول، واستمر التراجع حتى وصلنا إلى ثورة 25 يناير، ولكن بعد سنتين الحالة سيئة جدا، والاقتصاد يتراجع».

سألت أحمد سعيد: هل ترى ما يراه البعض أن ثورة يوليو لو تعاونت مع حزب «الوفد» لاستمرت التجربة الليبرالية التى كانت موجودة قبلها؟.

فقال: «لم تكن العلاقات ودية بين عبدالناصر والنحاس باشا، رئيس حزب الوفد، منذ لقائهما الأول بعد قيام الثورة، فقد عاد النحاس من الخارج بناء على نصيحة من فؤاد سراج الدين للتعرف على قادة الثورة وتهنئتهم، ولما جاءت إشارة إلى اللواء محمد نجيب بأن النحاس وسراج الدين سيقومان بزيارة قادة الثورة فور عودتهما مباشرة من الخارج، أخبر زملاءه أعضاء مجلس القيادة وكانوا يرتدون سترات صيفية، ويفتحون أزرار بدلهم العسكرية تخففًا من الحر، حيث كانوا يقيمون بصفة مستمرة فى مبنى القيادة بالجزيرة، وهو عبارة عن فيلا لها مدخل متسع، فى نهايته سلم إلى الدور الثانى، ونزل الجميع لاستقبال النحاس وسراج الدين، ماعدا عبدالناصر، وقد لاحظ نجيب أن صلاح سالم لم يزرر قميصه جيدًا، فنغزه بعصاه، وكان الوحيد الذى يرتدى القميص والبنطلون، أما نجيب فقد كان الوحيد الذى يرتدى سترته العسكرية كاملة، وكان لقاء نجيب حميمًا بالنحاس الذى هنأه قائلا: (أهنئك يا سيادة اللواء وأهنئ أولادنا بما قاموا به، وكان يجب أن يقوموا به من زمان). كان النحاس يوقر نجيب ويناديه بسيادة اللواء، أما باقى أعضاء مجلس قيادة الثورة فقد كان يراهم أولاده لصغر سنهم، وقد احتضنهم واحدًا واحدًا، ولما لاحظ نجيب أن عبدالناصر لم يحضر ولكنه كان يراقب الموقف وهو واقف على السلم بالدور الثانى، فقد ناداه ودعاه للنزول، فجاء متباطئًا وسلم بغير حماس مادًا يده إلى النحاس وسراج الدين دون أن يسمح لهما باحتضانه وتقبيله».

قلت لأحمد سعيد: هل سمعت تصريح الشيخ حازم أبوإسماعيل الذى أعلن فيه أنه قال لوزير الداخلية فى مكتبه.. أنت خائن ورجال الشرطة يستحقون الجلد، قال أحمد سعيد: «لو كان وزير داخلية قوى لقام باعتقاله على الفور» (28 ديسمبر 2012).

وحينما ثار الشعب المصرى وأسقط دولة الإخوان فى 30 يونيو 2013، رأى أحمد سعيد أن الإخوان يستحقون مصيرهم، وحينما جاءت الانتخابات الرئاسية، قال أحمد سعيد: «أنا أؤيد السيسى كمرشح ضرورة لهذه المرحلة».