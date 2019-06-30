محمد العرابي يكشف أسرار دعم الغرب لـ"مرسي" قبل 30 يونيو (حوار)

- كشف أن وزير الخارجية الأمريكى الأسبق أخبر قيادات «جبهة الإنقاذ» بأن واشنطن لا ترى فى الجماعة أى تهديد لإسرائيل



فى الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو المجيدة، خص السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، «الدستور» بحوار وافٍ عن كواليس الثورة، والتحضيرات التى سبقتها، ودوره فى «جبهة الإنقاذ» التى فضحت جماعة الإخوان الإرهابية.

وكشف «العرابى» عن تفاصيل اللقاءات التى عقدتها الجبهة مع عدد من القادة الغربيين قبيل ثورة 30 يونيو، وقال إن جون كيرى، وزير الخارجية الأمريكى الأسبق، أخبره فى أحد اللقاءات قبل الثورة، بإنه من غير المسموح أن يتم إسقاط «الإخوان» فى 30 يونيو، واصفًا محمد مرسى وجماعته بأنهم لا يشكلون أى خطر على أمن إسرائيل.

وأضاف أن هناك لقاءً جرى يوم 27 يونيو 2013 مع كاترين أشتون، الممثل السامى للاتحاد الأوروبى للشئون الأمنية والخارجية آنذاك، طالبت فيه قوى الثورة بالاكتفاء بالتظاهر يوم 30 يونيو فقط، ثم التوجه إلى المنازل وتجنب التصعيد مع الجماعة، واعدة بتقديم مساعدات اقتصادية كبيرة وضخمة للغاية فى صباح اليوم التالى.

وشدد «العرابى» على أن مكاسب مصر من ثورة «30 يونيو» المجيدة كبيرة للغاية وسيعرفها الشعب ويتأكد منها مع مرور الوقت، موضحًا أنه فى حال فشلت «الثورة» فى الإطاحة بالجماعة، لتحولت مصر إلى أكبر مصدر للإرهاب على مستوى العالم.

■ بعد 6 سنوات من الثورة.. ماذا تقول عن «30 يونيو»؟

- فى فترة حكم الإخوان كنت عضوًا فى «جبهة الإنقاذ» التى تشكلت من رموز الحركة الوطنية، بهدف فضح الجماعة الإرهابية وإسقاطها.

وشاركت مع زوجتى وابنتى فى التظاهر ضد «مرسى» أمام قصر الاتحادية، ودعنى أقول لك إننى لن أتوقف عن الحديث عن هذه الثورة بكل فخر فى كل عام، لأنها حققت مكاسب كبيرة لمصر وغيرت أشياء كثيرة فى الإقليم والوطن العربى والعالم كله، ومع كل ذكرى لها سنكتشف فوائد وقيمة جديدة لها.

ورسالتى للمصريين: «حافظوا على مكاسب 30 يونيو، وكل عام ستتأكدون من هذه القيمة، وكل عام ستقولون الحمد لله على نعمة 30 يونيو».

■ أى سيناريو كان فى انتظار مصر إذا فشلت الثورة؟

- كانت مصر ستصبح الدولة الأولى فى تصدير الإرهابيين إلى العالم، لكن الحمد لله أوقفت «30 يونيو» زحف قوى الشر بالمنطقة على مصر، وإذا استمر حكم الإخوان لأصبحت مصر مرتعًا للإرهاب والجماعات المتطرفة، ولجرى عزلها عن العالم.

كان المشهد سيبدو أكثر دموية وعنفًا، لكن الشعب المصرى عرف كيف ينقذ البلاد من هذا المصير المجهول، رغم التعاطف والدعم الدولى الشديد لجماعة الإخوان وقتها.

كانت كل الأصوات الدولية تقريبًا تدعو إلى بقاء الإخوان فى الحكم وبقاء محمد مرسى وجماعته.

■ ما تقييمك للمشهد السياسى خلال «عام الإخوان»؟

- كان مهلهلًا، ويوحى بأن مصر مقبلة على كارثة محققة لو استمرت هذا الجماعة فى الحكم أكثر من ذلك.

■ كيف كان حال الدبلوماسية المصرية خلال هذه الفترة؟

- كانت مثل طائر جريح يحاول أن يفرض نفسه ويتحرك فى حدوده الطبيعية ووفق مكانته التاريخية لدولة عريقة مثل مصر، لكنه كان مصابًا بسهم مسموم نال من قوته.

ويحسب لوزير الخارجية المصرى فى ذلك الوقت محمد كامل عمرو، أنه حافظ على الوزارة من عملاء الإخوان، وهو فى حد ذاته عمل مجيد، لأنه استطاع أن يحمى «الخارجية» من تسلط قيادات الإرهابية أمثال عصام العريان وعصام الحداد، ومن رعونة محمد مرسى.

استطاع «عمرو» الحفاظ على قيمة «الخارجية»، بهدوء ودون صدام، ليحمى الوزارة من محاولات أخونتها، والدليل على ذلك أنها لم تتعثر وانطلقت بعد 30 يونيو وحققت نجاحات عدة.

■ ماذا عن دور جبهة الإنقاذ والكواليس التى شهدتها اجتماعاتها مع جميع الأطراف؟

- للأسف لم يتم تسليط الضوء على الدور الوطنى العظيم لـ«جبهة الإنقاذ» التى تشكلت فى فترة عصيبة من تاريخ مصر.

كانت عملًا وطنيًا خالصًا، وكانت حركة «تمرد» إحدى الأدوات التى ترجمت جهود الجبهة وتحركاتها إلى شىء ملموس فى الشارع المصرى.

لقد خاض قادة الجبهة معركة حقيقية ضد قيادات الإخوان، وكانوا معرضين للمنع من السفر أو حتى الاغتيال.

■ هل فضحت «30 يونيو» النوايا الحقيقية لبعض أعضاء جبهة الإنقاذ؟

- نعم، «30 يونيو» كشفت نوايا بعض أعضاء الجبهة وقياداتها ممن سعوا بشكل أساسى للحصول على المناصب.

هؤلاء حرصوا على المشاركة والظهور على الساحة السياسية من أجل تحقيق المكاسب الشخصية فقط، والثورة فضحت كل هؤلاء، ومنهم محمد البرادعى الذى كان يعتقد أنه درة تاج جبهة الإنقاذ، ويتعامل مع الكيان باعتباره المرجع الأعلى والمنظر الأوحد والزعيم.

■ ما المواقف التى حدثت وجعلتك تأخذ هذا الانطباع عنه؟

- مواقف كثيرة، على سبيل المثال لم أكن ضمن أعضاء الجبهة فى البداية، ولكن فيما بعد طلب منى عمرو موسى أن أنضم للجبهة، خاصة أننى كنت أقوم بدور مهم من خلال سفرى للخارج ولقاءاتى مع قادة الغرب لتوضيح الصورة لهم، وكشف الإخوان وفضحهم.

وبالفعل ذهبت برفقته لحضور أحد اجتماعات الجبهة، ولكن البرادعى لم يكن سعيدًا بهذا الأمر، وتساءل: «كيف يتم ضم محمد العرابى للجبهة دون الرجوع إلى؟».

وفيما بعد عندما أيقن أن أعضاء الجبهة يرفضون الانصياع له ولرغباته، تخلف عن حضور الاجتماعات الأخيرة لجبهة الإنقاذ قبل 30 يونيو، وشعر بأن هذه الجبهة لن تسانده للوصول إلى أهدافه، فهو مثلًا كان يريد من الجميع انتظاره وتعطيل الاجتماعات إذا تأخر عن الموعد المحدد لها، ولكن هذا لم يحدث، لأن الجبهة كانت تضم العديد من الرموز السياسية.

■ هل ترى أن تولى البرادعى منصب نائب رئيس الجمهورية بعد 30 يونيو كان خطأ؟

- هذه الفترة كانت تتسم بعدم وضوح الرؤية، وكان هناك وضع غريب جدًا يسود البلاد، ولكن أعتقد أن «البرادعى» أوجد حالة فى المجتمع المصرى كان لا بد من التخلص منها بحكمة، فكان لا بد أن يكون له دور فى المشهد العام.

لا يتمتع «البرادعى» بقدرات شخصية عالية، لكنه نجح فى فرض نفسه على المشهد، وكان يدعى أنه صاحب فكر تنويرى وليبرالى وملهم، لكنه لديه أجندة محددة يحاول تنفيذها.

■ ماذا عن اللقاءات التى جمعتكم مع قادة الكيانات الدولية الكبرى قبيل الثورة؟

- كانت لدينا أهداف محددة وطلبات واضحة أردنا عرضها على هذه القوى بعد الاتفاق عليها داخليًا، لكن كما قلت لك سابقًا كانت الجبهة تضم أصحاب مصالح شخصية، وهو ما فطن إليه الغرب وحاول اللعب عليه لتفتيتنا، إذ تعمد بعض الأطراف إجراء مقابلات فردية مع أعضاء الجبهة.

■ ما أهم هذه اللقاءات والتفاصيل التى جرت فى الكواليس؟

- أهم هذه اللقاءات كان مع جون كيرى، وزير الخارجية الأمريكى الأسبق، عندما أخبرنا بأنه «من غير المسموح إسقاط الإخوان فى 30 يونيو»، وبأنه بإمكاننا إسقاطهم بعد 3 سنوات عندما تنتهى الولاية الرئاسية لـ«مرسى» عن طريق الانتخابات فقط.

كان «كيرى» يؤكد لنا أن واشنطن لديها ثقة فى أن نظام الإخوان لا يهدد أمن إسرائيل، وأن «الجماعة» تسيطر على حركة «حماس»، وبالتالى تضمن أمن إسرائيل.

■ ماذا عن لقاءات قيادات الجبهة مع كاترين أشتون؟

- بالفعل التقينا مع «أشتون» يوم 27 يونيو 2013، وطلبت مقابلة منير فخرى عبدالنور بمفرده، لكنى رفضت هذا، وقلت لها لا بد أن تجرى المقابلة معنا جميعًا.

وبالفعل التقيت معها بحضور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار وقتها، ونبيل فهمى، وزير الخارجية السابق، ومنير فخرى عبدالنور.

■ كيف جرى هذا اللقاء؟

- قالت: «انزلوا فى 30 يونيو، وتظاهروا ضد نظام الإخوان، ثم عودوا إلى بيوتكم مساءً، وفى اليوم التالى ستجدون مساعدات اقتصادية كبيرة وضخمة للغاية، خاصة أن الاقتصاد المصرى ضعيف وبحاجة للدعم».

■ ماذا كان ردكم على هذا العرض؟

- بالطبع رفضنا هذا العرض وهذه الإغراءات التى قدمتها، وأصررنا على موقفنا وأبلغناها بأننا نعتزم التصعيد حتى سقوط هذا النظام.

■ هل عرض عليكم قادة الغرب أى سيناريوهات أخرى فى حال سقوط الإخوان؟

- لا، لم تكن هناك سيناريوهات من جانبهم، وحتى آخر لحظة لم يكونوا يتوقعون أن تنجح ثورة 30 يونيو فى إنهاء حكم نظام الإخوان.

كان قادة الجماعة الإرهابية أنفسهم يعتقدون أن ما يحدث مجرد تظاهرات مسرحية لن تؤثر على مستقبلهم.

للأسف كان الغرب يواجه تحركاتنا ودعواتنا بوجه حاد وإصرار كبير على بقاء الإخوان، والانتظار لحين إجراء انتخابات.

■ ماذا عن زيارة السيناتور الأمريكى الراحل جون ماكين إلى مصر قبل الثورة؟

- بالفعل زار جون ماكين القاهرة فى هذا التوقيت، وقال لى فى أحد اللقاءات: «لن تستطيعوا إسقاط محمد مرسى بالتظاهرات»، وضرب مثلًا ساخرًا فيه من دعواتنا قائلًا: «هل يعقل أن أذهب إلى ولايتى فأجد المواطنين فى هذه الولاية يريدون عزلى دون انتخابات؟»، فقلت له: «نعم يعقل، هذه هى الديمقراطية، ديمقراطية الشارع»، وهذا الحديث كان دليلًا قاطعًا على أن الأمريكان شعروا بخطورة أن تنجح التحركات التى سبقت 30 يونيو، لأنها كانت خطرًا عليهم.

■ كيف كان تعامل الغرب معكم بعد نجاح «30 يونيو»؟

- لم ألتق بهؤلاء بعد ثورة 30 يونيو ولكن كنت فى زيارة إلى ألمانيا، ووقتها رفضت المستشارة أنجيلا ميركل مقابلتى بسبب إسقاطنا نظام الإخوان، لأن مصر تعرضت لحملة تشويه ضخمة فى هذا التوقيت.

لكن دعنى أخبرك بأن السير على خارطة الطريق التى جرى إعلانها عقب الثورة بدقة وإحكام كان نقطة حاسمة أجبرت الغرب على احترامنا وأكدت له أن ما حدث كان ثورة شعبية.

وبهذه المناسبة يجب أن أقول إن الخارجية المصرية أدت دورًا عظيمًا عقب ثورة 30 يونيو على مستوى تصحيح المفاهيم لدى الغرب، والتصدى لموجة قوية من التشويه المتعمد للثورة ورموزها.

■ ماذا عن دور السفارة الأمريكية خلال هذه الفترة؟

- انكمش تمامًا، ولم يحاول المسئولون الأمريكيون التواصل معنا بعد 30 يونيو، وأنا أذكر أن آن باترسون، السفيرة الأمريكية فى القاهرة خلال فترة حكم الإخوان، كانت دائمًا على تواصل مع جماعة الإخوان وقياداتها.

وأذكر أثناء حضورنا حفل توديع أحد السفراء الأجانب أن السفيرة استأذنت من الحفل، وقالت إن لديها موعدًا فى المقطم، وهو مقر مكتب الإرشاد وقتها.

■ هل التقيت أى مسئول غربى خلال فترة الاعتصامات المسلحة للإخوان فى رابعة والنهضة؟

- كنت فى زيارة للندن والتقيت أحد المسئولين من حزب المحافظين فى بريطانيا، وهذا المسئول قال لى: «رابعة والنهضة ستكون بؤرة احتجاجات لن تستطيعوا التخلص منها، ويجب عليكم التعامل معها مبكرًا، والغرب سينال منكم إذا مات شخص واحد فى محاولة الفض»، وأعتقد أنه كان من الخطأ الكبير تأخر التعامل مع تلك الاعتصامات المسلحة.

■ ما تقييمك لدور الدبلوماسية المصرية فى تدارك كوارث نظام الإخوان خارجيًا؟

- تصدت «الخارجية» بكل حكمة للأخطاء التى ارتكبها «مرسى»، فلم تستجب مثلًا لدعوته إلى قطع العلاقات مع سوريا، وهو القرار الذى أعلنه وقتها خلال مؤتمر جماهيرى فى استاد القاهرة، وغيرها من الكوارث الدبلوماسية.

■ لماذا لم تستمر «جبهة الإنقاذ» بعد «٣٠ يونيو»؟

- هذا أمر طبيعى، لأن الجبهة تشكلت لهدف معين هو مواجهة خطر الإخوان، وبزوال هذا الخطر لم يكن هناك مبرر لاستمرار الجبهة، خاصة أن المجموعة كانت تضم عدة أطياف سياسية لا تجمعها رؤية واحدة.