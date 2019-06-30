روني يتجاهل فيرجسون ومورينيو ويختار المدرب الأفضل في مسيرته

رغم أنّ الإنجليزي "واين روني" مهاجم فريق دي سي يونايتد الأمريكي ومانشستر يونايتد السابق، مع واحد من أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم السير "أليكس فيرجسون" ألا أنّ الجولدن بوي كشف أنّ "لويس فان جال" أفضل من تدرب معه.

"روني" قضى في مسرح الأحلام "أولد ترافورد" ما يقرب من 13 عامًا، وتدرب تحت قيادة "فيرجسون"، و"جوزيه مورينيو"، بالإضافة إلى "ديفيد مويس"، لكن يرى أنّ "فان جال" الذي لم يحقق سوى لقب واحد مع الشياطين الحمر أفضل من تدرب معه لأمرين.



وقال روني في تصريحات نقلتها صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية: "فان جال هو أفضل مدرب عملت معه، بنسبة 100%".



وأضاف: "لقد اكتسبت مهاراته التكتيكية وطريقة تحضيره للمباريات، واهتمامه بأدق التفاصيل، لقد أعجبت ه، لم أكن أنظر إلى هذه الأشياء من قِبل".



وواصل: "طريقة عمله صعبة بالنسبة للاعبين، لقد أدركت ذلك حينها، وتحدثنا جيدًا معًا، ولديه ذكريات جيدة معه".



وأنهى تصريحاته قائلًا: "يؤسفني طريقة التي انتهي به وقته في النادي، لقد تعلمت منه الكثير، وهذه الأشياء سأستخدمها بالتأكيد عندما أكون مدربًا".