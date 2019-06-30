جريس يمنع الصحفيين من حضور مران منتخب تونس قبل مواجهة موريتانيا

قرر الفرنسي آلان جريس، المدير الفني لمنتخب تونس، منع حضور الإعلاميين لمران نسور قرطاج اليوم في أحد الملاعب الفرعية لنادي بتروجت.

تعادل منتخب تونس مع مالي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد نقطتين.



وجاء قرار جريس لفرض السرية التامة على تدريب تونس قبل موقعة الحسم الثلاثاء المقبل، أمام موريتانيا في ختام مباريات المجموعة الخامسة.



وتلتقى تونس مع موريتانيا الثلاثاء في تمام التاسعة مساء على ملعب استاد السويس، ويملك الفريق التونسي نقطتين في رصيده من تعادلين مع أنجولا ومالي، فيما يملك منتخب المرابطين الموريتاني نقطة وحيدة من تعادل سلبي مع أنجولا.