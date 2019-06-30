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رياضة

الأهلي يفاوض مولودية الجزائر لضم لاعبه

الأحد 30/يونيو/2019 - 06:23 م
جريدة الدستور
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كشف تقرير جزائري عن اقتراب الأهلي من حسم التعاقد مع المالي ألو ديانج لاعب مولودية الجزائر لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح موقع competition أن مجلس إدارة الأهلي دخل مراحل متطورة في مفاوضاته لضم اللاعب، وبات قريبًا من حسم الصفقة مقابل مليون ومائتي ألف دولار.

وكان مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، اجتمع مع لجنة التخطيط لقطاع الكرة من أجل تحديد عدد صفقات الفريق الجديدة.

وأشار الموقع إلى أن الأهلي تقدم بعرض مبدئي بـ650 ألف يورو إلا أن مسئولي مولودية الجزائر رفضوه واشترطوا الحصول على مليون ونصف المليون دولار.

واستمر الأهلي في المفاوضات، وتقدم بعرض جديد تبلغ قيمته مليون دولار، لكن قابلته إدارة النادي الجزائر بالرفض أيضًا، خاصةً أن ديانج مطلوب من عدة أندية خارجية، وستتم الموافقة على صاحب العرض الأعلى سعرًا.

وذكر الموقع أنه علم من مصدر بنادي مولودية الجزائر أن مجلس إدارة الأهلي قد يزيد قيمة عرضه المالي لمليون ومائتي ألف دولار من أجل ضم اللاعب وحسم الصفقة لصالحه، خاصة أن النادي المصري سيرسل وفدًا خلال الأيام القليلة المقبلة لإنهاء المفاوضات.

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