الروماني لوتشيسكو مدربا للهلال السعودي لمدة عامين

أعلن الهلال المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأحد التعاقد مع المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو لقيادة الفريق لمدة عامين.



وقال الهلال عبر حسابه على تويتر اليوم إن فهد بن سعد بن نافل رئيس النادي وقع عقد المدرب الجديد في باريس بحضور فهد المفرج عضو مجلس إدارة النادي.



وأضاف النادي "سينضم المدرب وفريقه التدريبي المعاون بعد غد الثلاثاء إلى معسكر الفريق الحالي في مدينة لينز النمساوية".