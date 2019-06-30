الأحد 30 يونيو 2019 الموافق 27 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

رياضة

الروماني لوتشيسكو مدربا للهلال السعودي لمدة عامين

الأحد 30/يونيو/2019 - 06:21 م
جريدة الدستور
طباعة
أعلن الهلال المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأحد التعاقد مع المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو لقيادة الفريق لمدة عامين.

وقال الهلال عبر حسابه على تويتر اليوم إن فهد بن سعد بن نافل رئيس النادي وقع عقد المدرب الجديد في باريس بحضور فهد المفرج عضو مجلس إدارة النادي.

وأضاف النادي "سينضم المدرب وفريقه التدريبي المعاون بعد غد الثلاثاء إلى معسكر الفريق الحالي في مدينة لينز النمساوية".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

فتاة تقفز من الطابق الرابع: "والدى اغتصبنى"

منذ حوالي 22 ساعة

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 باسم الطالب ورقم الجلوس

منذ ساعة و 19 دقيقة

أحمد حسن : منتخب الجزائر يذكرني بالجيل الذهبي لمصر

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يكلف مرتجى بالسفر لإنجلترا لإتمام صفقة رمضان صبحى

ads

الصور

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

image description

صور.. انتشار الخدمات المرورية بمحيط استاد الإسماعيلية

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

ads

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

لماذا هددت تهاني الجبالي مرسي قبل اليمين الدستورية؟.. تعرف على التفاصيل

3 حالات لرفع عداد الكهرباء من المشترك.. تعرف عليها

الخطيب يكلف مرتجى بالسفر لإنجلترا لإتمام صفقة رمضان صبحى

ستوديو

محمد كارتر يؤدي مناسك العمرة (صورة)

وثائقي "إكسترا نيوز" يكشف التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)

ترامب يسخر من أردوغان وفريقه التفاوضي في اليابان (فيديو)

للمرة الأولى.. عايدة غنيم تخوض تجربة الرعب وتكشف سر رمز "666"

ads

رياضة

روني يتجاهل فيرجسون ومورينيو ويختار المدرب الأفضل في مسيرته

جريس يمنع الصحفيين من حضور مران منتخب تونس قبل مواجهة موريتانيا

زياش قد يغيب عن مواجهة المغرب وجنوب إفريقيا

الأهلي يفاوض مولودية الجزائر لضم لاعبه

منوعات

آلام الركبة تعرّض كبار السن لخطر الاكتئاب

صدرية للكشف عن سرطان الثدي في مراحله المبكرة

شبكة ذكية تحرر الأنسولين حسب مستويات سكر الدم

تقنية جديدة تتحكم في النعاس أثناء القيادة لمسافات طويلة

إسلام سياسي

في ذكري الثلاثين من يونيو.. كواليس القضاء على أقوى قلعة للإرهابية بالوجه البحري

عرض 5 أعمال سينمائية توثق إرهاب الإخوان في ذكرى ثورة 30 يونيو

أنباء عن انتشار قوات أجنبية برية في سوريا لمواجهة داعش

تقرير أمريكي يؤكد عدم هزيمة داعش نهائيا في العراق وسوريا

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
سوسيولوجيا الثورة.. وثورة يونيو
ماجد حبته
30 يونيو 2013
د. منى حلمى
يوم إزاحة المستثمرين فى بيع الأوطان والأسلحة والنساء
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
المزيد
ads

الثقافة

شاليمار شربتلي تفتتح معرض جدة عروس الفن بمشاركة 100 فنان عربي

إسلام بحيري: 30 يونيو هي الثورة وكفى

الأحد المقبل افتتاح "المعرض الجماعي 2019" بجاليري دروب

ورش فنية متنوعة بثقافة الجيزة

صفحتنا ع الفيس بوك