محمد فضل يعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا لمناقشة تنظيم أمم إفريقيا 2019

يعقد محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، مؤتمرًا صحفيًا غدًا الإثنين.



ويقام المؤتمر في الحادية عشرة صباح الغد، في قاعة المؤتمرات داخل استاد القاهرة الدولي.



ويحضر المؤتمر أيضًا بجانب فضل، سامسون أدامو مدير المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.



ويتحدث فضل خلال المؤتمر عن تنظيم النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، والتي تقام للمرة الأولى بالصيف بمشاركة ٢٤ منتخبًا.