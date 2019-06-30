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سياسي

الوفد: مصر نموذج يحتذى به اقتصاديًا

الأحد 30/يونيو/2019 - 06:17 م
الدكتور خالد قنديل
الدكتور خالد قنديل
إسلام نصير
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قال الدكتور خالد قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، إن مشاركة مصر في قمة مجموعة الـ20، جاءت نتيجة الجهود التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي داخليًا وخارجيًا.

وأوضح "قنديل" فى بيان صحفي، أن نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي المصرية جعلت مصر نموذجًا يحتذى به، وتأتي مشاركة مصر في الاجتماع الـ14 لقمة مجموعة العشرين، بحضور قادة الدول، التي تمثل أضخم اقتصاديات العالم بمدينة أوساكا باليابان لتؤكد تمتع مصر بثقل كبير على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف "قنديل" أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الياباني ورؤساء كبري الشركات اليابانية العاملة في مصر على هامش القمة يحمل فرص عديدة للاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن القيادة السياسية لمصر تضع ترسيخ مكانة مصر خارجيًا على رأس أولوياتها، ولا تدخر جهدًا في سبيل تعزيز التعاون مع كل دول العالم، كما يظهر من اللقاءات الثنائية العديدة للرئيس السيسي على هامش القمة مع زعماء العالم.

تأتى مشاركة الرئيس بقمة مجموعة العشرين تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر واليابان.

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