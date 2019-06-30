ميركل تتوقع محادثات صعبة لاختيار رئيس المفوضية الأوروبية الجديد

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم، إن المفاوضات بين زعماء الاتحاد الأوروبي لاختيار رئيس جديد للمفوضية الأوروبية ستكون معقدة.



وأضافت ميركل لدى وصولها لحضور قمة استثنائية للاتحاد لاختيار خليفة الرئيس الحالي للمفوضية جان كلود يونكر الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر "(المفاوضات) لن تكون سهلة".



وفشل زعماء الاتحاد في التوصل لاتفاق بشأن خليفة يونكر في قمة سابقة عقدت يوم 21 يونيو.