تشكيل زيمبابوي لمباراة الكونغو الديمقراطية.. خامًا يقود الهجوم

أعلن المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، صنداي شيدزامبوا، تشكيل منتخب بلاده لمواجهة الكونغو الديموقراطية، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى.



يلتقي المنتخبان في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ويسعى زيمبابوي للفوز من أجل إحياء آماله في الصعود لدور الـ16.



ويقود خاما بيليات نجم المنتخب الزيمبابوي هجوم الفريق لمواجهة الكونغو.



إليكم التشكيل بالكامل



حراسة المرمى: تشيجوفا.



خط الدفاع: داريكوا، وبيفومبيدزاي، وهاديبي، وماهالانجا.



خط الوسط: فيري، ومونتيسي، وكارورو، وموسونا، وتالنت تشوابيوا.



خط الهجوم: خاما بيليات.