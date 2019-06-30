الاحتلال يفرج عن وزير القدس بعد احتجازه

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن وزير القدس فادي الهدمي، بعد التحقيق معه لعدة ساعات في مركز الاعتقال والتوقيف (المسكوبية) غربي القدس المحتلة، دون شروط مقيدة.



وأفاد المحامي الفلسطيني مهند جبارة - الذي ترافع عن الوزير الهدمي - بأن الاعتقال جاء بسبب الضغوطات التي مارسها اليمين الإسرائيلي المتطرف في الأيام الأخيرة ضد حكومة الاحتلال في أعقاب الجولة الأخيرة للوزير الهدمي مع الرئيس التشيلي في المسجد الأقصى، مع قرب الانتخابات الإسرائيلية.



وأشار - في تصريح صحفي - إلى أن الاحتلال اعتقل الوزير فادي الهدمي من منزله فجر اليوم بحي الصوانة بالقدس، مضيفا أن الهدمي رفض التجاوب بأي شكل من الأشكال مع محققي مخابرات الاحتلال، وأصر على حقه في اللقاء بمحاميه قبيل البدء بالتحقيقات، لافتا إلى أن التحقيقات معه بدأت في (المسكوبية) عقب لقائه بمحاميه.



وأضاف المحامي: أن التحقيق تركز حول ادعاء الشرطة الإسرائيلية، بأن الهدمي مس السيادة الإسرائيلية في القدس خلال الأسبوع الأخير، وعلى رأسها الجولة التي قام بها في الحرم القدسي الشريف مع رئيس تشيلي.



وأكد أن "اعتقال الهدمي هو اعتقال سياسي لإرضاء اليمين المتطرف، الذي هاجم الشرطة واعترض على زيارة الرئيس التشيلي للأقصى، ومرافقته لمسئولين فلسطينيين كبار".