نجوم إفريقيا يشيدون بتنظيم مصر لكأس الأمم

أشاد نجوم كرة القدم الإفريقية السابقون بتنظيم مصر لـكأس أمم إفريقيا بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة بدلا من 16 منتخبا.



وعقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مؤتمرا صحفيا باستاد القاهرة الدولي بحضور أنطوني بافو نائب الأمين العام للكاف وأحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، والحاج ضيوف نجم منتخب السنغال السابق وصامويل إيتو مهاجم منتخب الكاميرون السابق، للحديث حول النسخة رقم 32 وتنظيم البطولة في مصر.



وقال أنطوني بافو: "مصر قدمت مثالا رائعا للتنظيم المبهر في أقل من 6 أشهر، وأود أن أحيي اللجنة المحلية المنظمة على جهودها التي وضعتها لاستضافة البطولة التاريخية، فلدينا ملاعب رائعة ومنشآت تدريب مميزة ورأينا مباريات جيدة حتى الآن، وتأهلت 4 منتخبات برصيد 6 نقاط هي: مصر ونيجيريا والمغرب والجزائر".



بدوره، قال صامويل إيتو الذي فاز بكأس الأمم الإفريقية في 2000 و2002 مع الكاميرون: "أحيي الكاف على الفكرة الرائعة بزيادة المنتخبات في كأس الأمم الإفريقية إلى 24 فريقا وهو ما أفرز هذه البطولة الرائعة".



وأتم: "تغيير موعد البطولة من يناير - فبراير إلى يونيو- يوليو كان فكرة رائعة، لأن غالبية اللاعبين كانوا يفقدون أماكنهم مع أنديتهم حين كانت البطولة تقام في يناير".



على الجانب الآخر، قال الحاج ضيوف: "التنظيم كان ممتازا ونحن محظوظون بوجود هذه الملاعب الرائعة، وكذلك ملاعب التدريب، فرأينا مباريات مميزة ولحظات مبهرة".



من جانبه، قال أحمد حسن القائد التاريخي للفراعنة: "أنا فخور بما قامت به مصر حتى الآن، وآمل أن نواصل العمل بهذا المستوى، فالكل يقوم بأفضل ما لديه لتكون هذه البطولة هي الأفضل في التاريخ".



وأضاف: "حينما كانت تقام كأس الأمم الإفريقية في الشتاء، لم يكن هناك تركيز كامل عند العديد من اللاعبين بسبب مهامهم مع الأندية، وأن تقام البطولة في الصيف أفضل كثيرًا وأشكر الاتحاد الإفريقي على هذا القرار".



وتابع: "مستوى الدور الأول جيد للغاية وأربعة فرق تأهلت، وهذا يثبت أن المستوى تنافسي للغاية، فرأينا فرقا مثل موريتانيا التي أحييها على تطورها الكبير".



وأتم: "الكثير من الفرق فاجأتني وأكثرها أوغندا، أهنئهم على مستواهم، وأتوقع أن تكون مباراتهم مع المضيفة مصر قوية للغاية".