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مصر

تحرير 1090 مخالفة خلال حملات تمونيية على مخابز سوهاج

الأحد 30/يونيو/2019 - 06:09 م
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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شنت مديرية التموين بسوهاج حملة على المخابز على مستوى مراكز المحافظة، وتم تحرير 1090 محضر لأصحاب المخابز ومحطات البنزين والأسواق خلال أسبوع، عبارة عن نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم الإعلان عن التشغيل والاستيلاء على الدقيق بقصد بيعه فى السوق السوداء ومواد بترولية وتحرير محاضر لأصحاب المحلات والأسواق وبيع بأزيد من السعر، وتم إحالة المحاضر إلى النيابة للتحقيق.

وتم ضبط 4 أجولة دقيق بمركز طما لدى أحد التجار قبل بيعها فى السوق السوداء وكذلك ضبط 44 زجاجة زيت تموينى لدى التاجر "مصطفى.أ" كما تم ضبط 42 جوال دقيق بمركزى البلينا لدى تاجرين مواد تموينية قبل بيعها فى السوق السوداء وتحررت المحاضر اللازمة برقم جنحة 331 و328 مركز البلينا وتم مصادرة المضبوطات وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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