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عالم

الاتحاد الإفريقي: اتفاقية التجارة الحرة على رأس جدول اجتماعات وزراء الخارجية

الأحد 30/يونيو/2019 - 06:09 م
السفيرة الدكتورة
السفيرة الدكتورة نميرة نجم
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كشفت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، أن خطة إصلاح الهياكل المالية للاتحاد واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية تأتي من بين أهم الموضوعات المدرجة علي جدول أعمال المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة الذى يعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين في عاصمة النيجر نيامي.

وقالت المستشار القانوني للاتحاد - في تصريح اليوم الأحد قبيل توجهها إلى العاصمة النيجر- إن اجتماعات المجلس التنفيذي ستحسم العديد من القضايا الهامة والعالقة المرفوعة من قبل اجتماعات لجنة المندوبين الدائمين لسفرء الدول الأفارقة في أديس أبابا الأسبوع قبل الماضي، تمهيدا لرفعها لقمة رؤساء الدول الإفريقية التي ستعقد في النيجر يومى 7و8 يوليو المقبل لبحثها على مستوى الرؤساء وإقرار واعتماد العديد منها.

وأشارت إلى أن أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس التنفيذي تشمل مشروعات قواعد الإجراءات والنظام الأساسي الجديد للوكالة الإفريقية للتنمية "أودا - نيباد"، بعد ماراثون طويل من إعداد النظام الأساسي لدمج وكالة النيباد في هياكل الاتحاد الإفريقي، وأشرف عليه مكتب المستشار القانوني للاتحاد بالتعاون مع النيباد، وتم عرضه للنقاش على لجنة الخبراء القانونيين لدول الأعضاء في الاتحاد،ومؤتمر وزراء العدل الأفارقة الذي تم عقدهما في مايو الماضي بالقاهرة، وطرحه مرة أخرى للنقاش طبقا لقواعد المنظمة على لجنة المندوبين الدائمين الأسبوع قبل الماضي،حتي وصل إلى المرحلة الأخيرة للتشاور عليه في المجلس التنفيذي ومن ثم التوصية بإقراره في مؤتمر القمة الإفريقية المقبل.

وأكدت نجم أن جدول أعمال المجلس التنفيذي لوزراء خارجية إفريقيا يشمل أيضا مناقشة بنود هامة منها إقرار بنود قرارات الهياكل المالية للاتحاد الخاصة بخطة إصلاح المنظمة،و مناقشة جدول أعمال القمة الاستثنائية وقراراتها والخاصة باتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وإعلان تدشينها وانطلاقها رسميا، وجدول أعمال قمة الرؤساء والتقارير التي ستعرض عليه، ومناقشة ميزانية الاتحاد لعام 2020.

وتابعت أن من ضمن الموضوعات التي سيتم مناقشتها، تقارير اللجان الفنية والقرارات التي ستنجم عنها، وبحث النظام الأساسي للآلية الإفريقية، وتقريراللجنة الوزارية لتنفيد أجندة إفريقيا 2063،وبحث قواعد لجنة التوجيه لرؤساء الدول والحكومات،ومشروعات اقتراحات بشأن توزيع المهام بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، ومناقشة قواعد الإجراءات الخاصة بقمة يوليو في شكلها الجديد وهي قمة مصغرة تنسيقية بين الاتحاد الإفريقي والمنظمات الاقتصادية الإفريقية.

وأشارت السفيرة إلى أن جدول أعمال المجلس التنفيذي يشمل انتخاب أربعة أعضاء في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب،و4 أعضاء في مجلس الاتحاد الإفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد.
ومن المنتظر أن يرأس اجتماعات المجلس التنفيذي للسفراء الأفارقة سامح شكري وزير الخارجية المصري بصفة مصر الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي لهذا العام.

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