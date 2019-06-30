فرستابن يتوج بلقب سباق النمسا

فاز الهولندي ماكس فرستابن، سائق رد بول، بسباق جائزة النمسا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات السيارات "فورمولا 1"، للعام الثاني على التوالي.



وتوقفت سلسلة انتصارات مرسيدس حامل اللقب عند 10 سباقات متتالية.



واحتل شارل لوكلير سائق فيراري، الذي انطلق أولا، المركز الثاني بعد منافسة قوية مع فرستابن.



وجاء فالتيري بوتاس سائق مرسيدس ثالثا، بينما حل زميله لويس هاميلتون متصدر الترتيب العام المركز الخامس.