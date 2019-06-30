الكشف عن تفاصيل عقد رابيو الجديد مع يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل العقد الجديد لأدريان رابيو، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، مع نادي يوفنتوس الإيطالي.



وتؤكد العديد من التقارير انتقال رابيو إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بشكل مجاني بعد انتهاء تعاقده مع نادي العاصمة الفرنسية.



وقالت قناة "سكاي سبورت إيطاليا" إن رابيو سيخضع، الإثنين، للكشف الطبي في نادي يوفنتوس تمهيدا للتعاقد معه في الصيف الحالي.



وسيوقع لاعب الوسط الفرنسي على عقد جديد مع يوفنتوس يمتد لـ4 مواسم وينتهي في صيف 2023، يحصل خلالها على راتب سنوي قيمته 7 ملايين يورو.



يُذكر أن يوفنتوس سيظفر برابيو بشكل مجاني، بعدما كان على قائمة اهتمامات برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن يتراجع النادي الكتالوني عن إتمام الصفقة.