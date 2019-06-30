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الثقافة

شاليمار شربتلي تفتتح معرض جدة عروس الفن بمشاركة 100 فنان عربي

الأحد 30/يونيو/2019 - 06:06 م
جريدة الدستور
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تفتتح الفنانة السعودية القديرة شاليمار شربتلي، معرض جدة عروس الفن، وذلك بعد غد الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019، بأتيليه جدة للفنون التشكيلية.

وذلك بمشاركة مائة فنان عربي، يستمر لمدة شهر كامل، حيث يأتي المعرض ضمن فعاليات الصيف في مدينة جدة، ويستمر لمدة شهر.

وعن فكرة هذا المعرض يقول هشام قنديل مدير أتيليه جدة، إن مصطلح جدة عروس البحر الأحمر مصطلح تعارفنا عليه وأدركناه جميعا في الآونة الأخيرة تبهرنا جدة باحتوائها الفن وأهله.

ومن هنا جاءت فكرة المعرض الصيفي "جدة عروس الفن"، لتطفئ حر الصيف بنسائم الفن الجميل، فتعالوا نروي عطشنا للفن بتأمل اللوحات من كل أقطار الوطن العربي، والتي تجمعت هنا في جدة في عرس تشكيلي قل أن يوجد.
جدة عروس الفن تزف لها باقة من أروع ما أبدعت عقول عربية، ومن أجمل ما شغلت فراغ اللوحة والتمثال.
فراغ الصيف تشغله جدة فنا راقيا ومن مشاهدة وتذوق "لوحات ومجسمات تسر الخاطر" وتمتع نظر من رآها.



ويشارك بالمعرض كل من الفنانين:

إنجي أفلاطون، عبدالله حماس، سيد عبدالرسول، عبدالله إدريس، مريم عبدالعليم، شاليمار شربتلي، حسين الجبالي، عصمت دواستاشي، صلاح المليجي، رضا عبدالسلام، رضا عبدالرحمن، محمد عرابي، علا حجازي، إيمان أسامة، رمضان عبدالمعتمد، الزعيم أحمد، عزت إبراهيم، فاطمة عبدالرحمن، مصطفى الرزاز، عماد إبراهيم، أشرف زكي، الشيخ إدريس، عادل ثروت، أيمن السمري، شريف عبدالقادر، أحمد نبيل سليمان، وائل درويش، سامي البلشي، فهد خليف، علي حسان، محمود حامد، مارجو فيون، خضير البورسعيدي، محمد عمر طوسون، سعد العلاوي، نذير ياوز، إبراهيم النغيثر، عصام عسيري ، صبري عبدالغني، نوال مصلي، نيفين درويش، رياض حمدون، عبدالرحمن المغربي، محمد الرباط، عبدالعزيز بوبي، محمد الشهيري، جيهان سليمان، محمد التهامي، صلاح عناني، ميرفت رفعت، سلوي حجر، كريم حلمي، عبدالوهاب مرسي، أحمد عبدالكريم، أحمد يوسف بيومي، أمل نصر، سامي أبوالعزم، مريم حتحوت، محمد الناصر، سيد قنديل، أحمد عبدالجواد، عمرو سنادة، وجيه وهبة، هادي البرعي، جلال الحسيني، هند الفلافي، زكريا سليمان، محمد نجيب معين، عبدالرحيم شاهين، وهيب زقزوق، منال الحمدان، نهار مرزوق، صادق غالب، مريم بفلح.



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