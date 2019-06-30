انطلاق قافلة جامعة المنصورة "جسور الخير 4" لجنوب سيناء

انطلقت قافلة جامعة المنصورة المتكاملة (جسور الخير4) اليوم الأحد، إلى محافظة جنوب سيناء تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والتي تستمر حتى الخميس المقبل.

وأوضحت الجامعة - في بيان اليوم - أن تنظيم القافلة يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية الدور الحيوي للجامعات في خدمة المجتمع،وفي ضوء سُبل التعاون المُثمر بين جامعة المنصورة ومحافظة جنوب سيناء ووزارة الصحة، وإيمانًا بأهمية الدور المجتمعي والمُشاركة المُجتمعية للجامعة.

وتهدف القافلة إلى تقديم الخدمات الطبية والبيطرية المُتكاملة لأهالي مدينتي طور سيناء، وأبو رديس، والعديد من المناطق المُحيطة، وستبدأ القافلة أعمالها بمستشفى طور سيناء العام يومي 1 و2 يوليو المقبل، وتختتم أعمالها بمستشفى أبو رديس المركزي يومي 3 و4 يوليو المقبل.

وأشارت إلى أن فعاليات القافلة تشمل توقيع الكشف الطبي على الأهالي في مُختلف التخصصات الطبية وصرف الدواء بالمجان..إضافة إلى قافلة بيطرية لفحص الحيوانات والطيور وصرف الأدوية البيطرية اللازمة لجميع الحالات المُصابة بالمجان، وتقديم الإرشادات والتوعية للمربين عن طرق التغذية السليمة والرعاية الصحية للحيوانات.