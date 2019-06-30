وسائل الإعلام الدولية تبرز كلمة السيسي في ذكرى 30 يونيو

أبرزت وسائل الإعلام العربية والدولية ووكالات الأنباء كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكري ثورة 30 يونيو المجيدة.



وتصدر حديث الرئيس السيسي عن تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية عناوين وسائل الإعلام بمختلف أنواعها المقروءة والمسموعة والمرئية.



وجاء عنوان قناة "العربية" الإخبارية في عرضها لكلمة الرئيس السيسي في ذكري ثورة 30 يونيو، "السيسي: نجحنا في تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية"، ولفتت إلى كلمات الرئيس بشأن أن الجماعات الإرهابية اعتقدت أن إرهابهم الأسود سينال من عزيمة أمة صنعت التاريخ، مشيرا إلى أن العملية الشاملة في سيناء مستمرة للقضاء على الإرهاب.



فيما أبرزت قناة "سكاي نيوز" كلمة السيسي في تقاريرها وأخبارها على مدار اليوم تحت عنوان السيسي "يجدد العهد"، ويعلن تدمير البنية التحتية للإرهاب..وأوردت قول الرئيس السيسي إن مصر نجحت في تدمير البنية التحتية للجماعة الإرهابية، مجددا العهد بحماية وصون مصر.



وأشارت إلى كلماته حينما قال: "استطعنا خلال السنوات الماضية حماية وطننا من الوقوع في هوة الفوضى والتطرف".