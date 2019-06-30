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عالم

الأمن السوداني يطلق الغاز على متظاهرين قرب القصر الرئاسي

الأحد 30/يونيو/2019 - 06:04 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عمر
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أطلقت قوات الأمن السوداني، مساء اليوم، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين يقتربون من القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.

وأكد شهود عيان في وقت سابق اليوم، أن المتظاهرين يحاولون التوجه إلى مقر وزارة الدفاع بالعاصمة، ضمن التظاهرات التي دعت إليها قوى الحرية والتغيير في عموم البلاد اليوم.

من جانبه أطلق الأمن السوداني النار في الهواء لمنع المتظاهرين من التوجه لمقر قيادة الجيش بالعاصمة.

وشدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو في وقت سابق، على أن المجلس الانتقالي هو حارس لثورة الشعب السوداني، متعهدا بحماية المتظاهرين الذين خرجوا اليوم في مختلف أنحاء البلاد.

ودعا نائب رئيس المجلس العسكري إلى اتفاق عاجل وشامل مع قوى الحرية والتغيير المعارضة من أجل حل الأزمة السياسية الراهنة.

وكشف مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان، أمس عن أن الوساطتين الإفريقية والإثيوبية قدمتا إلى المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير مقترحا معتدلا بعد اجتماع مع كل طرف من أجل حل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد.

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