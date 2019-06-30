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محافظات

محافظ بورسعيد يجتمع بمديري وحدات طب الأسرة ويشيد بجهودهم

الأحد 30/يونيو/2019 - 06:03 م
محافظ بورسعيد عادل
محافظ بورسعيد عادل الغضبان
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عقد محافظ بورسعيد عادل الغضبان، اليوم الأحد اجتماعا مع مديري وحدات طب الأسرة العشرين - والتي سيتم من خلالها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل - بحضور الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل.
وأكد الغضبان أهمية دور مديري الوحدات، موضحا أنهم النواة الأساسية لنجاح المنظومة، مطالبا مديري الوحدات بوضع نظام للعمل - بوصفهم المسؤولون فنيا وإداريا عن الوحدة - وعمل كارت وظيفي لجميع العاملين بالوحدة من العمال مرورا بأطقم التمريض والأطباء.
ونوه بأهمية حسن معاملة المترددين على الوحدة، وبأن كل مدير مسئول عن الكيان الطبي من جميع النواحي الفنية والإدارية، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي أهم منظومة تطبق في مصر بالوقت الحالي وأنها كانت حلمًا لجميع المصريين.
وفي نهاية الاجتماع قدم المحافظ الشكر إلي مديري الوحدات على جهودهم طوال الفترة الماضية.

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