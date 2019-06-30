مدير صحة جنوب سيناء يتفقد سير العمل بالوحدات الصحية بدهب

أجرى مدير عام الصحة بمحافظة جنوب سيناء الدكتور خالد أبوهاشم، اليوم الأحد، زيارات مفاجئة لمستشفى دهب المركزي والوحدة الصحية بـ"العصلة" بمدينة دهب؛ للاطمئنان على سير العمل وانتظامه.

وقام أبو هاشم بزيارة وحدات اﻹسعاف المختلفة بـ"وادي القط" و"خريزة"؛ لمتابعة مدى جاهزيتها وجاهزية اﻷطقم الطبية ورجال اﻹسعاف وتوافر اﻷدوية واﻷدوية الطارئة وكافة اﻹمكانات لمواجهة كافة الحالات الطارئة، فضلا عن مروره على كافة اﻷقسام الداخلية للوحدة الصحية بـ"العصلة" والمستشفى المركزي والاطمئنان على تواجد اﻷطقم الطبية بكافة اﻷقسام الداخلية بهما.

واطلع على دفاتر النوبتجيات ومطابقتها ومراجعتها بدفاتر الحضور والانصراف، والتأكد من تواجد اﻷطقم الطبية بكافة اﻷقسام والالتزام بالنوبتجيات، كما اطمأن على توافر اﻷدوية والمستلزمات الطبية واﻷدوية الطارئة وفصائل الدم.

من ناحية أخرى، قامت اللجان بحملات تفتيشية ومرور مفاجئ على الوحدات والمستشفيات والمراكز الطبية المختلفة بمدن أبورديس ونويبع وطابا للاطمئنان على سير العمل وانتظامه، والوقوف على مدى جاهزيتها وتواجد اﻷطقم الطبية بمقار عملهم وتوافر اﻷدوية والمستلزمات واﻷدوية الطارئة وفصائل الدم.