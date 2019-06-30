"أوس أوس" يتعاقد على مسلسل درامي جديد (صورة)

تعاقد الفنان الشاب محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" نجم مسرح مصر، على مسلسل درامي جديد من المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وأعلن "أوس أوس" عن تعاقده على عمل درامي جديد دون الإفصاح عن أي تفاصيل تخص العمل لحين الانتهاء من التحضيرات النهائية له استعدادا لانطلاق التصوير.



يذكر أن الفنان محمد أسامة شارك في المارثون الرمضاني الماضي في مسلسلات درامية وهم مسلسل "هوجان" والذي ظهر فيه بشخصية "حورس" مع نجل الزعيم محمد إمام، بالإضافة إلى مسلسل "البرنسيسة بيسة" مع النجمة مي عز الدين، وظهوره كضيف شرف في المسلسل الدرامي "الواد سيد الشحات" الذي قدمه الفنان أحمد فهمي وخطيبته الفنانة هنا الزاهد، ومسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع الفنان علي ربيع.