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فن

هاني شاكر يغني "غلطة وندمان عليها" في بروفات حفل السعودية (فيديو)

الأحد 30/يونيو/2019 - 05:55 م
جريدة الدستور
حسن أمين
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أجرى المطرب هاني شاكر مساء أمس بروفة غنائية برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، استعدادًا لحفله الغنائي المقرر إقامته بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة على المسرح الروماني بمدينة جدة.

وأجرى أمير الغناء العربي بروفة على عدد كبير من أغنياته الشهيرة، وظهر في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وهو يقوم بغناء أغنية "غلطة وندمان عليها" وسط الفرقة الموسيقية.

ومن المقرر أن يقدم "شاكر" خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه ومنها: "أمرك"،"وعد مني"،"يا ريتني"،"ياهلي"،"نسيانك صعب أكيد"،"يا ريتك معايا"،"لو بتحب"،"جانا الهوا"،"لسة بتسألي"،"علي الضحكاية"، "بعد حبك"،"تعالوا"،"غلطة"،"مشتريكي"،"مع قلبك".

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